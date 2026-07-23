The Bill świętuje 40-lecie specjalnym koncertem! Sprawdź najważniejsze informacje

Mowa o koncercie na którym pojawiają się byli muzycy kapeli: Soko oraz Mielony. W składzie z Kefirem zagrają oczywiście kilka numerów. Będzie to wyjątkowa okazja aby posłuchać ich wspólnie na scenie po wielu latach.

To propozycja dla wszystkich miłośników rocka, punk rocka i mocnych gitarowych brzmień. Co ważne – wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Na scenie wystąpią:

The Bill – 40-lecie działalności artystycznej,

De Łindows – zespół słynący z żywiołowych koncertów i koncertowego show,

KDRB – grupa, która dostarczy solidną dawkę punk rockowej energii.

Calidum - młoda krew rockowego grania.

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To wydarzenie, które zapisze się w historii rodzinnego miasta zespołu The Bill . Zarówno dla tych, którzy wychowali się na zespole z okresu Jarocińskiego oraz tych którzy na nowo poznają historię oraz muzykę zespołu.

Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach oraz Miasto Pionki, a współorganizatorami Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach i Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Łukasz Miśkiewicz - Burmistrz Miasta Pionki.

Jeśli kochasz mocne punkowe i gitarowe brzmienia, nie może Cię zabraknąć! Spotkajmy się 22 sierpnia o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Pionkach i wspólnie świętujmy to wyjątkowe wydarzenie.