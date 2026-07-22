Kultowy album Kazika na Żywo na winylu! Nadchodzi gratka dla fanów!

Picture disc to unikatowy rodzaj winyla - płyta jest niemalże arcydziełem, bo nośnik przedstawia obrazek w motywem graficznym albumu. Na wydawnictwo składa się także specjalne pudełko z wieczkiem, w sam raz na dwupłytowy album. Każdy album będzie mieć swój indywidualny, ręcznie naniesiony numer.

Dla zwolenników tradycyjnych winyli przygotowano także wersję obsidian (przezroczysto-czarna) oraz emerald (przezroczysto-zlieona). Te wydania także ukażą się w limitowanej, ręcznie numerowanej edycji, lecz w opakowaniu typu gatefold.

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"Porozumienie ponad podziałami" ukaże się na picture discu, standardowym winylu, kasecie magnetofonowej. Teraz można nabyć ten album w preorderze.

Picture disc: wyjątkowe dwupłytowe wydanie w specjalnie zaprojektowanym pudełku z wieczkiem. Limitowana, ręcznie numerowana edycja!

Vinyl: najwyższa jakość tłoczenia - podwójny album 2x180g; dwa kolory wosku do wyboru: obsidian (przezroczysto-czarny) i emerald (przezroczysto-zielony), opakowanie typu gatefold i bezpyłowa, antystatyczna koperta; wszystko to także w limitowanej, ręcznie numerowanej edycji;

Nowy mastering SP Records 45RPM;

Kaseta magnetofonowa;

Koszulki, między innymi vinyl edition i full print (także damskie);

Wysyłka od 30 listopada br.!

Limit nakładu ustalą sami kupujący - płyta winylowa oraz picture disc będą sprzedawane tylko do 12 sierpnia 2026 do godziny 11:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zakupu.

Kolejny preorder, czyli Kult Tenerife 29.11.2024 cz. 6 (i ostatnia) rusza w południe 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Realizacja zamówień od 16 listopada.

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