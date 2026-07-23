Nowy premier Wielkiej Brytanii to prawdziwy fan rockowych brzmień! Czego słucha Andy Burnham?

Nowym premierem Wielkiej Brytanii został Andy Burnham, brytyjski polityk Partii Pracy (Labour Party), wieloletni parlamentarzysta, były minister zdrowia oraz burmistrz Wielkiego Manchesteru (Greater Manchester). 56-latek zastąpił na tym stanowisku Sir Keira Starmera. Oczywiście, taka informacja nie pojawiłaby się na naszej stronie internetowej, gdyby nie fakt, że Burnham to fan rockowych brzmień.

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Opowiedział o tym szerzej w 2022 roku w rozmowie z serwisem The Quietus. Zachwalał m.in. debiutancki album grupy The Wedding Present z Leeds. – Zajechałem tę płytę na śmierć – to słowa obecnego premiera Wielkiej Brytanii w temacie krążka George Best z 1987, który uważa za "absolutny szczyt muzyki gitarowej".

Burnham obsypał pochwałami także legendarny krążek Is This It grupy The Strokes. Opisał wydany w 2001 debiut nowojorskiego kwintetu jako posiadający "czystość 24-karatowego złota". – To coś niewiarygodnego. Dla mnie to jeden z tych albumów, które po prostu pochłaniasz i chłoniesz przez bardzo, bardzo długi czas – dodał.

Burnham złożył również hołd grupie The Smiths. – Pamiętam, jak wszyscy w szkole rozmawiali o występie The Smiths w "Top of the Pops". To było ogromne wydarzenie. Ktoś przyniósł do szkoły płytę i powiedział, żebym wziął ją do domu – to była kompilacja "Hatful of Hollow". Potem sam kupiłem swój egzemplarz w Piccadilly Records. Katowałem ten album bez końca. To była pierwsza indierockowa płyta, jaką kiedykolwiek nabyłem – wspominał w rozmowie dla tego muzycznego portalu.

W wywiadzie dla The Quietus wskazał on też inne albumy, które są dla niego bardzo ważne. W zestawieniu znajdziemy m.in. kultowy debiut The Stone Roses, OK Computer od Radiohead czy Power, Corruption and Lies od New Order.

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