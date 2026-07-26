Rockowizna 2026 już za chwilę! Sprawdź kluczowe informacje o tegorocznej odsłonie festiwalu

Do wcześniej ogłoszonych wykonawców dołączyli m.in. Nocny Kochanek oraz Pull The Wire, którzy wystąpią we wszystkich trzech miastach. Aktualny line-up wzbogacił się także o kolejne zagraniczne gwiazdy. W Poznaniu zagrają Within Temptation, Nova Twins i The Hardkiss, w Gdańsku pojawi się Perturbator, natomiast krakowską publiczność czeka koncert Lord of The Lost oraz Kid Kapichi.

Na festiwalowych scenach nie zabraknie również takich zespołów i wykonawców jak Sex Pistols feat. Frank Carter, Wolf Alice, Airbourne, Avatar, Lacuna Coil, Coma, Royal Republic, Acid Drinkers, Kult, Lady Pank, Dżem, The Analogs, Romantycy Lekkich Obyczajów, Illusion, Łydka Grubasa, Zenek Grabowski czy Stacja B.

HARDKISS ESKA ROCK

Rockowizna 2026 odbędzie się w trzech terminach:

7–8 sierpnia – Gdańsk,

20–22 sierpnia – Poznań,

28–29 sierpnia – Kraków.

Sprzedaż biletów i karnetów już trwa, a szczegółowe informacje dotyczące dostępnych wejściówek oraz aktualnego programu można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

Zobacz zdjęcia z ubiegłorocznej edycji Rockowizny z Poznaniu: