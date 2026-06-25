Within Temptation na Rockowizna Festiwal 2026! Kiedy i gdzie zagra zespół?

Within Temptation występowali jako headlinerzy największych festiwali rockowych i metalowych świata, takich jak Wacken Open Air, Hellfest, Download Festival czy Graspop Metal Meeting, zdobywając liczne nagrody, w tym MTV Europe Music Awards oraz World Music Awards. Ich utwory mają miliony odsłuchań na całym świecie, a zespół wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd europejskiej sceny rockowej.

Już w tym roku będzie można zobaczyć ich spektakularny koncert na żywo w Polsce – Within Temptation wystąpi na Festiwalu Rockowizna w Poznaniu 22.08.2026! BILETY już dostępne w sprzedaży!

Within Temptation | Wywiad ESKA ROCK

ROCKOWIZNA 2026 – NAJWIĘKSZA ROCKOWA TRASA FESTIWALOWA W POLSCE PONOWNIE POŁĄCZY POKOLENIA!

Zapraszamy na 5 EDYCJĘ FESTIWALU ROCKOWIZNA, która już w sierpniu 2026 odbędzie się w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Będzie mocno, będzie prawdziwie, będzie rockowo!

POCZUJ PRAWDZIWY FESTIWALOWY KLIMAT! Rockowizna to festiwal radości, otwartości i przyjaźni. To festiwal międzypokoleniowy, który łączy ludzi. Poza wyjątkowymi koncertami czeka na Was udoskonalona strefa gastronomiczna, a w Poznaniu dodatkowo - jedyne w swoim rodzaju - pole namiotowe na terenach zielonych lotniska Ławica.

W 2026 ZAGRAJĄ

GDAŃSK - 7-8.08 / PARKING PRZY POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK: AIRBOURNE | AVATAR | PERTURBATOR | ROYAL REPUBLIC | COMA | ACID DRINKERS | NOCNY KOCHANEK | PULL THE WIRE | ILLUSION | ZENEK GRABOWSKI | THE ANALOGS | ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW

POZNAŃ - 20-22.08 / TERENY ZIELONE LOTNISKA ŁAWICA: WITHIN TEMPTATION | SEX PISTOLS feat. Frank Carter | WOLF ALICE | NOVA TWINS | ROYAL REPUBLIC | KULT | LADY PANK | ACID DRINKERS | DŻEM | NOCNY KOCHANEK | PULL THE WIRE | ILLUSION | THE HARDKISS | ŁYDKA GRUBASA | ZENEK GRABOWSKI | THE ANALOGS | ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW | STACJA B

KRAKÓW - 28-29.08 / LOTNISKO RAKOWICE-CZYŻYNY: LACUNA COIL | ROYAL REPUBLIC | COMA | ACID DRINKERS | DŻEM | NOCNY KOCHANEK | PULL THE WIRE | KID KAPICHI | ZENEK GRABOWSKI | THE ANALOGS | ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW

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