Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku. Oto podręczne kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-28 12:22

Nie da się ukryć, że Polska jest obecnie wyjątkowo atrakcyjnym miejscem, jeśli chodzi o organizację koncertów największych światowych gwiazd muzyki. Tyczy się to w dużym stopniu także wykonawców, wykonawczyń i zespołów, kojarzonych ze światem rocka i metalu. Kto zagra nad Wisłą w 2027 roku? Sprawdź kalendarium!

Muzycy Megadeth i Rush. O koncertach rockowych i metalowych w 2027 roku przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kolejne dni, tygodnie, miesiące mijają. Niektórym upływ czasu kojarzy się z czymś negatywnym, przemijaniem, nadchodzącym końcem.

Dla fanów i fanek muzyki oznacza to jednak jedno - odliczanie czasu do kolejnych koncertów ulubionych artystów, artystek i zespołów! 2026 rok jeszcze trwa, przed nami na horyzoncie już majaczy jednak kolejny! Co będzie się w nim działo pod kątem koncertowym? O kim już na ten moment wiadomo, że planuje wizytę i występ w różnych miejscach nas Wisłą w 2027 roku?

Poniżej znajdziesz podręczne kalendarium, podzielone na miesiące. Znajdziesz w nim rozpiskę dat, wykonawców, wykonawczyń i formacji, festiwali, miejsc oraz informacje, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów. Uwaga! Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Koncerty rockowe 2027 - Styczeń

Koncerty rockowe 2027 - Luty

Koncerty rockowe 2027 - Marzec

Koncerty rockowe 2027 - Kwiecień

Koncerty rockowe 2027 - Maj

Koncerty rockowe 2027 - Czerwiec

Koncerty rockowe 2027 - Lipiec

Koncerty rockowe 2027 - Sierpień

Koncerty rockowe 2027 -  Wrzesień

Koncerty rockowe 2027 - Październik

Koncerty rockowe 2027 - Listopad

Koncerty rockowe 2027 - Grudzień

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