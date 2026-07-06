Open'er Festival 2027 zapowiedziany. Znamy oficjalne daty [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zakończono edycję Open'er Festival 2026

Tegoroczna edycja Open'er Festival przeszła do historii. Przez pierwsze cztery dni lipca Gdynia była polską stolicą muzyki, goszcząc takie gwiazdy jak Zara Larsson, Florence + The Machine, The Cure, Nick Cave, Teddy Swims czy Calvin Harris. Na festiwalowych scenach pojawili się również m.in. Martin Garix, The xx, Halsey, Clipse, Kneecap oraz polscy artyści: Sobel, Kasia Lins czy Oki. Jak podaje Radio Eska, w Gdyni wystąpiła też Jennie oraz gwiazda TikToka, Addison Rae. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko tysiące fanów, ale i plejadę polskich celebrytów. W tłumie bawili się Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęśni, Julia Wieniawa, a także, według ustaleń Eski, Bagi i Magdalena Tarnowska oraz Maciej Musiał. Nie zabrakło też popularnych influencerek, takich jak Maffashion czy Jessica Mercedes. Patrząc na sukces minionej imprezy, kolejna odsłona festiwalu zapowiada się równie obiecująco. Czego spodziewać się po Open'er Festival 2027?

PROKOPOWICZ - The Cure

Kiedy i gdzie zaplanowano Open'er Festival 2027?

Fani mogą już zaznaczać w kalendarzach termin przyszłorocznej zabawy. Organizatorzy ogłosili, że Open'er Festival 2027 wystartuje 30 czerwca i potrwa do 3 lipca. To istotna zmiana, ponieważ po czteroletniej przerwie festiwal ponownie odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Niezmienna pozostaje za to lokalizacja – koncerty znowu wybrzmią na terenie Lotniska Gdynia-Kossakowo. Ci, którzy planują wyjazd, powinni już teraz pomyśleć o noclegach, gdyż najlepsze miejsca znikają w błyskawicznym tempie.

Artyści na Open'er Festival 2027 – pierwsze spekulacje

Pytanie o to, kto wystąpi na Open'er Festival 2027, już teraz elektryzuje publiczność. Na oficjalne ogłoszenia line-upu jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale warto śledzić rynek muzyczny. Nowe wydawnictwa płytowe oraz gwałtowny wzrost popularności poszczególnych artystów mogą stanowić istotną wskazówkę. Ponadto, cenną podpowiedzią będą listy wykonawców na innych dużych festiwalach, takich jak Coachella, Glastonbury czy Primavera Sound.

Oto najlepsze rockowe koncerty w historii Open'era: