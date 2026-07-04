FENOMENALNY występ The Cure na Open'er Festival 2026! Niestety, zespół walczył z ulewą i skrócił występ

W sobotę, 4 lipca, odbywa się finałowy dzień tegorocznej edycji Open'er Festival 2026. Publiczność czeka jeszcze na występy takich wykonawców jak Addison Rae, Teddy Swims, Sokół, LP, Peggy Gou, grupa Lordofon, PinkPantheress czy Horsegiirl.

To jednak w piątkowy wieczór, 3 lipca, na Orange Main Stage pojawił się długo wyczekiwany headliner, którym był zespół The Cure. Jako pierwsza ogłoszona gwiazda festiwalu, brytyjska ikona gotyckiego i alternatywnego rocka wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, którzy masowo przybyli na to wydarzenie.

Co ciekawe, koncert ten można było oglądać z wygodnej kanapy w domowym zaciszu. Wszystko to dzięki współpracy między organizatorami imprezy, Alter Art, a Telewizją Polską. Efektem tej kooperacji były bezpośrednie transmisje kilku kluczowych koncertów, w tym właśnie występu ekipy The Cure.

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Występ The Cure na Open'erze zachwycił fanów. Silny wiatr i deszcz dały się we znaki

Ekipa dowodzona przez Roberta Smitha pojawiła się na scenie punktualnie o 21:00. W trakcie potężnego, liczącego aż 26 piosenek setu, zespół przypomniał takie klasyki, jak m.in. Pictures of You, High, Lovesong, Just Like Heaven, A Forest, Disintegration, Lullaby oraz oczywiście ponadczasowe przeboje, czyli Boys Don't Cry i Friday I'm in Love. The Cure na tegorocznym Open'erze potwierdzili swoją znakomitą formę. Grupa z pełnym zaangażowaniem wykonywała kolejne utwory, a sam Robert Smith zaprezentował fantastyczną formę wokalną. Brytyjczycy ponownie udowodnili, że zasłużenie dzierżą tytuł gigantów scenicznych, którzy potrafią wykreować niezwykłą, unikalną atmosferę.

Niestety, zarówno artyści, jak i zgromadzona publiczność musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami pogodowymi. W trakcie koncertu zerwał się porywisty wiatr, który, zdaniem niektórych uczestników, co znalazło odzwierciedlenie we wpisach w social mediach, miejscami wpływał na głośność koncertu. Pod koniec występu zaś rozpętała się potężna ulewa, która nie oszczędziła także muzyków na scenie.

Można było zaobserwować, jak grupa próbuje chronić się przed deszczem i przede wszystkim zabezpiecza swój sprzęt. Z powodu nasilających się opadów, The Cure postanowili zakończyć swój koncert wcześniej niż planowali. Zgodnie z informacjami z serwisu setlist.fm, na festiwalu nie udało się już zagrać trzech zaplanowanych piosenek: Let's Go to Bed, Close to Me oraz Why Can't I Be You?.

Zobacz zdjęcia i nagrania z występu The Cure na Open'er Festival 2026:

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