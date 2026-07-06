Dave Mustaine wskazał ulubionego gitarzystę - i zapowiada masywne ogłoszenie od Megadeth! "Nie z tego świata"

Megadeth już od kilku miesięcy są w swojej pożegnalnej trasie koncertowej. Przypominamy, że już w styczniu tego roku ikona thrash metalu wydała swój, zapowiedziany jako ostatni w karierze, studyjny album. Co ciekawe, Dave Mustaine i spółka zdążyli już nawet zaliczyć wizytę w Polsce, a to przy okazji tegorocznego Mystic Festival. Wiele wskazuje jednak na to, że cała trasa trwać będzie jeszcze kilka lat, w związku z czym liczymy na to, że Megadeth jeszcze wrócą nad Wisłę.

Pomimo grania kolejnych koncertów, Dave Mustaine znajduje pomiędzy nimi czas na udzielanie wywiadów. W rozmowie dla kanału YSOLIFE lider formacji postanowił wyjść poza tematykę występów i postanowił wskazać, których gitarzystów wyjątkowo ceni. "Rudy" wyznał, że szczególne wrażenie robią na nim muzycy, pochodzący z Europy, chociażby Yngwie Malmsteen, Michael Schenker, ale także Angus Young, James Hetfield z Metalliki (Dave podziwia też samego siebie), czy członkowie Iron Maiden.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Mistrzami dla Mustaine'a pozostają jednak Jimmy Page, David Gilmour i Ritchie Blackmore. Pierwszego Dave ceni za podejście do warstwy muzycznej, gitarzysta Pink Floyd robi na nim wrażenie ze względu na umiejętność komponowania. Jednak jak mówi Mustaine, postawił na metal dzięki dawnemu członkowi Deep Purple.

Powiedziałbym więc, że jeden z moich ulubionych gitarzystów ma wiele wspólnego z epoką, w której się pojawił. Jeśli chodzi o warstwy gitarowe i brzmienia, to Jimmy Page. Jeśli chodzi o doskonały dobór nut, to David Gilmour. Jeśli chodzi o bycie cholernie metalowym, kiedy nie było metalowych gitarzystów, to Ritchie Blackmore - powiedział Dave Mustaine.

Nadchodzi coś mocnego dla fanów Megadeth?!

W podcaście "Apaçıka Radyo" zaś Dave Mustaine zdradził coś naprawdę ciekawego. Jak zapowiedział, jeszcze w lipcu Megadeth ogłosi coś szczególnego, co określił jako "masowe". Artysta jednak nie wytrzymał i zdradził, że jako podpowiedź może tu posłużyć rejs Peace Sails, w którym tym razem (nie tak, jak miało to miejsce w 2019 roku) sam "Rudy" weźmie udział. Siedem lat nie było to możliwe, gdyż w tym okresie u Mustaine'a zaczęła już o sobie dawać znać choroba nowotworowa.

Pozostaje czekać na więcej szczegółów!

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