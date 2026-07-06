Inside Seaside 2026 - domyka line-up Kto zagra na wydarzeniu w tym roku?

Odbywający się od trzech lat Inside Seaside wypełnił w Polsce niszę jesiennych festiwali. To dwudniowe święto muzyki pod dachem, które od debiutu w 2023 roku przyciągnęło najpierw 12 tysięcy, a w kolejnych edycjach już 18 tysięcy uczestników. Festiwal odbędzie się w zaadaptowanych przestrzeniach AmberExpo, gdzie na trzech scenach występują czołowi artyści z Polski i ze świata.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Inside Seaside 2026 - LINE-UP

W środę 18 marca poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia. Pierwszą headlinerką tegorocznej edycji imprezy jest Jessie Ware, jedna z najbardziej wyrazistych postaci brytyjskiej sceny pop ostatniej dekady. Z powodzeniem łączy soulową wrażliwość z taneczną lekkością i klubowym pulsem; znana jest z perfekcyjnych, dopracowanych koncertów oraz wyjątkowego kontaktu z publicznością. Ostatnie albumy przyniosły jej status ikony nowoczesnego disco i popu, a takie utwory jak „Spotlight” czy „Free Yourself” stały się hymnami parkietów i festiwalowych scen. Na Inside Seaside Jessie Ware przywiezie zarówno przebojową energię, jak i charakterystyczną elegancję, a także muzykę z nowego albumu „Superbloom”, który ukaże się 17 kwietnia.

Przygotujcie się na podróż przez filmowe, pustynne krajobrazy w samym sercu Gdańska. Do składu czwartej edycji festiwalu dołączają bracia Alejandro i Estevan, czyli duet Hermanos Gutiérrez! Ich instrumentalne dialogi to hipnotyzująca mieszanka latynoamerykańskiej tradycji, surf rocka i ambientowego spokoju. Muzyka duetu buduje przestrzeń pełną słońca i melancholii – będzie to idealny, transowy kontrapunkt dla festiwalowej energii. To jeden z tych koncertów, które zostają w pamięci jako intymne, niemal mistyczne doświadczenie. Wiadomo także, że 14 listopada na festiwalu zagrają Editors. Poniżej pełny już ogłoszony line-up Inside Seaside 2026:

Editors - 14 listopada

Hermanos Gutiérrez - 13 listopada

Jessie Ware - 13 listopada

Kneecap - 14 listopada

Maruja - 14 listopada

Spoiwo - 14 listopada

The Streets - 13 listopada

Voo Voo - 13 listopada

Ogłoszone koncerty odbędą się pierwszego dnia wydarzenia, tj. 13 listopada. Inside Seaside 2026 odbędzie się w dniach 13-14 listopada w w AMBEREXPO w Gdańsku.