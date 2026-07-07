The Beatles na ślubie Taylor Swift! Występujący z klasykiem pierwszy raz od ponad 60 lat Paul McCartney i była żona jednego z muzyków!

To wydarzenie bez wątpienia przejdzie do historii popkultury. W nocy 4 lipca czasu polskiego, po długim czasie medialnych domysłów, Taylor Swift oficjalnie zmieniła stan cywilny. Jedna z największych gwiazd światowej sceny muzycznej powiedziała „tak” swojemu narzeczonemu, gwieździe NFL, Travisowi Kelce, niespełna rok po tym, jak ogłosili swoje zaręczyny.

Wszystkie nieoficjalne doniesienia okazały się prawdziwe. Zakochani na miejsce ceremonii oraz późniejszego wesela wybrali kultową halę Madison Square Garden w Nowym Jorku. Według szacunków na uroczystości bawiło się blisko tysiąc gości, a całkowity koszt tego ogromnego przedsięwzięcia wyniósł około 20 milionów dolarów.

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Paul McCartney wykonał utwór The Beatles dla Taylor Swift

Już w dniach poprzedzających ślub spekulowano, że uroczystość uświetni występ muzycznej ikony, Stevie Nicks. Wokalistka kultowej grupy Fleetwood Mac faktycznie pojawiła się na scenie, dedykując piosenkę nowożeńcom. Nie była to jednak jedyna legenda sceny, która postanowiła umilić wieczór gościom muzycznym akcentem.

Wśród tłumu sław zaproszonych przez parę młodą fotoreporterzy szybko wypatrzyli Paula McCartneya. Legenda The Beatles od dawna pozostaje w przyjacielskich relacjach z Taylor Swift i często wyraża swoje wsparcie dla jej twórczości. Obecność na sali to jednak nie wszystko, bowiem – jak relacjonują świadkowie – muzyk poszedł w ślady Stevie Nicks i dał krótki występ. Zebrani mieli niepowtarzalną szansę usłyszeć kultowy przebój „I Want to Hold Your Hand”, który wybrzmiał na żywo po raz pierwszy od sześciu dekad.

Ciekawostką jest fakt, że wspomniany utwór ostatni raz zaprezentowano publicznie w 1964 roku, gdy zespół jeszcze koncertował. Po rozpadzie grupy Paul McCartney nigdy wcześniej nie włączył tej piosenki do repertuaru swoich solowych tras koncertowych.

Pattie Boyd z wizytą na nowojorskim weselu Taylor Swift

Legendarny wokalista nie był jedynym przedstawicielem środowiska związanego z The Beatles na nowojorskiej gali. Jak się okazuje, zaproszenie na ślub otrzymała również Pattie Boyd – była małżonka zmarłego w 2001 roku gitarzysty formacji, George'a Harrisona. Słynna modelka to niezwykle ważna postać w świecie muzyki rockowej, będąca także muzą (i byłą już żoną) Erica Claptona.

Obecność na tej prestiżowej imprezie potwierdziła sama zainteresowana. Opublikowała w swoich kanałach społecznościowych selfie, na którym dumnie prezentowała bardzo okazałą i zwracającą uwagę biżuterię, stanowiącą dodatek do jej weselnej stylizacji.

Pattie Boyd - oto pięć utworów, napisanych dla muzy George’a Harrisona i Erica Claptona: