Stevie Nicks wystąpiła na ślubie Taylor Swift?! Co artystki mają wspólnego?

Bez wątpienia Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Działa na scenie od blisko dwudziestu lat, a jej każdy ruch przyciąga ogromną uwagę mediów. Kolejne wydawnictwa artystki regularnie ustanawiają nowe rekordy sprzedaży, pojedyncze piosenki stają się natychmiastowymi hitami, a jej trasy koncertowe przyciągają tłumy fanów, co czyni ją prawdziwym fenomenem branży muzycznej.

Jednak w ostatnich tygodniach amerykańska wokalistka gości na czołówkach gazet głównie ze względu na swoje życie osobiste. Powodem jest jej głośny związek z Travisem Kelce, znanym graczem futbolu amerykańskiego. Zakochani zaręczyli się w sierpniu ubiegłego roku i właśnie stanęli na ślubnym kobiercu!

Wiadomo już, że ceremonia odbyła się 4 lipca w nocy czasu polskiego w Nowym Jorku. Potwierdziły się też sensacyjne doniesienia, że narzeczeni zdecydowali się wynająć legendarną halę Madison Square Garden na tę wyjątkową uroczystość.

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Stevie Nicks na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce!

Im bliżej było do terminu ślubu amerykańskiej piosenkarki, tym więcej nieoficjalnych doniesień trafiało do sieci. Jedna z plotek głosiła, że na weselu ma wystąpić sama Stevie Nicks. Ta ikoniczna postać rockowej sceny, znana przede wszystkim z występów z grupą Fleetwood Mac, miałaby uświetnić ceremonię swoim niesamowitym głosem.

Jak donoszą osoby, które wzięły udział w weselu gwiazdorskiej pary, Nicks rzeczywiście dla niej zaśpiewała! Nie są znane jednak szczegóły występu artystki. Wiadomo natomiast, że występ dla Swift i Kelce dał również Paul McCartney! W przypadku ikony The Beatles wiadomo, że wykonał on, pierwszy raz od ponad 60 lat, legendarną kompozycję I Want to Hold Your Hand!

Warto dodać, że wokalistka od samego początku wspiera relację młodszej koleżanki po fachu. W rozmowie z magazynem „Rolling Stone” z 2024 roku wyraziła swoje pozytywne nastawienie do tego związku:

Jest naprawdę mądra i wiele już przeszła. Myślę, że teraz jest w dobrym miejscu i ma dobrego mężczyznę. Mam nadzieję, że będą się w sobie coraz bardziej zakochiwać i odjadą w stronę zachodzącego słońca.

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