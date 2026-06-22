Kirk Hammett szaleje na koncertach! Upadek ze sceny i koszulka z Taylor Swift!

Bez Kirka Hammetta dziś naprawdę ciężko wyobrazić sobie Metallikę. Gitarzysta został częścią słynnej formacji w 1983 roku, zagrał na jej wszystkich albumach i pozostaje w jej składzie po dziś dzień.

Kirk cieszy się od dawna ogromną sympatią fanów. Uczuć tych nie podzielają teraz jednak z pewnością fani i fanki światowej megagwiazdy, Taylor Swift. Wszystko to ze względu na koszulkę, w jakiej Hammett pojawił się na koncercie grupy w Budapeszcie, który miał miejsce 13 czerwca. Mowa o czarnym t-shircie, na której widnieje Taylor Swift, oczy artystki są jednak puste, a całość podpisano "Taylor Swift Is a CIA Psyop". Fraza ta prześmiewczo sugeruje, jakoby Taylor Swift była jedynie wykorzystywanym przez CIA "narzędziem", które ma służyć do przeprowadzania na ludziach operacji psychologicznych. Tego typu koszulkę można z łatwością dorwać w sieci za nieco ponad 20$, czyli około 80 zł.

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Kirk Hammett spadł ze sceny!

Koszulka, odnosząca się do Taylor Swift to nie jedyny powód, przez który Kirk znalazł się na językach. Kolejną okazję stworzył koncert, jaki Metallica zagrała w piątek 19 czerwca w Dublinie na tamtejszym Aviva Stadium.

To właśnie w jego trakcie, dokładniej podczas wykonywania kultowego Seek & Destroy, gitarzysta znalazł się niebezpiecznie blisko krawędzi scen. Najwidoczniej nie zdający sobie z tego sprawy Kirk szedł dalej, w efekcie czego dosłownie spadł ze sceny na znajdujący się tuż po nią tłum. Muzyk co prawda na chwilę przestał grać, momentalnie jednak wrócił do swoich kolegów i dokończył kawałek.

Sam Kirk pokazał, że ma do siebie dystans, publikując wideo z upadkiem na swoim koncie na Instagramie. Nagranie opatrzył podpisem "Yep ….. 💩 happens!" - zobacz poniżej!

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