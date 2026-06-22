Tragiczny finał koncertu Goose w Nowym Jorku. Mężczyzna runął z najwyższej trybuny

Występy na żywo niezmiennie przyciągają tłumy miłośników muzyki, dla których stanowią one absolutnie ulubioną formę spędzania wolnego czasu. Chociaż w dzisiejszych realiach wejściówki na takie wydarzenia osiągają astronomiczne ceny, bilety wyprzedają się w błyskawicznym tempie, co doskonale potwierdza niesłabnące zainteresowanie fanów tego typu rozrywką.

Niestety, masowe imprezy, mimo beztroskiej atmosfery, bywają również miejscem mrożących krew w żyłach dramatów, które błyskawicznie obiegają światowe serwisy informacyjne. Wystarczy przypomnieć mroczne wydarzenia z duńskiego festiwalu Roskilde w 2000 roku, kiedy to podczas występu formacji Pearl Jam napierający tłum śmiertelnie zadeptał i udusił dziewięć osób. Zbliżony scenariusz rozegrał się kilka lat temu również na festiwalu Astroworld organizowanym przez rapera Travisa Scotta, gdzie w wyniku wybuchu paniki zginęło dziesięciu uczestników.

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Śmiertelny wypadek na występie Goose w Madison Square Garden

Do kolejnego dramatu doszło 21 czerwca na terenie słynnej nowojorskiej hali Madison Square Garden, gdzie trwał występ formacji Goose. Lokalne służby przekazały w oficjalnym komunikacie, że jeden z widzów niespodziewanie runął w dół z najwyższego poziomu trybun. Zidentyfikowaną ofiarą był 51-letni Paul Kueker, któremu ratownicy medyczni od razu ruszyli na ratunek. Niestety, obrażenia mężczyzny okazały się na tyle rozległe, że wezwany na miejsce zespół medyczny musiał stwierdzić jego zgon.

Członkowie Goose wydali oświadczenie po dramacie w Nowym Jorku

Członkowie formacji nie przeszli obojętnie obok tego dramatycznego zdarzenia i opublikowali specjalny komunikat w mediach społecznościowych. Amerykańscy artyści w opublikowanym tekście wyrazili głęboki smutek oraz wstrząs z powodu tragicznego finału ich występu. Zespół przekazał najszczersze kondolencje bliskim zmarłego 51-latka, a także skierował słowa uznania dla służb ratowniczych za błyskawiczną interwencję i profesjonalną opiekę nad zgromadzoną na miejscu publicznością.

Koncerty, które kończyły się tragedią. Ci muzycy zmarli podczas występów: