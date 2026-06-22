Sebastian Rejent w “Mellinie” w Esce ROCK!

W najnowszej "Mellinie" król złośliwców, jeden z najlepszych komików w Polsce Sebastian Rejent.

To rozmowa to prawdziwy roller coster. Nie ma tematu, którego nie dałoby się zmienić w żart, i którego nie dałoby się powiedzieć ze sceny.Dowiecie się m.in. dlaczego Sebastian jest złośliwym chamem, dlaczego Meller nie radzi sobie z technologią. Czy można żartować sobie ze śmierci najbliższej osoby i czy program "Ku Lepszej Polsce" to najlepsze co zobaczycie w najbliższym czasie. Pozdrawiamy też menadżerkę Sebastiana Kasię, bo prosiła, żeby ją pozdrowić.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.