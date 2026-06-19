A Day To Remember wracają do Polski! Najważniejsze informacje o koncercie

A Day To Remember to grupa, której twórczość bazuje na przebojowym połączeniu pop-punkowych melodii z metalcorem. Ich oryginalna mieszanka szybko zyskała zainteresowanie słuchaczy, a z każdym kolejnym albumem grono oddanych fanów powiększało się w zawrotnym tempie. Praktycznie każda pozycja z ich dyskografii trafiała na najwyższe miejsca list Billboardu w kategoriach rock, indie czy alternatywa. Zespół sprzedał ponad milion płyt, a wiele ich tras błyskawicznie się wyprzedawało. W marcu 2025 roku, nakładem Fueled by Ramen/Atlantic Music Group, premierę miał ósmy w dorobku ADTR album, “Big Ole Album Vol. 1”.

Na koncertach A Day To Remember naturalnie przechodzą od chwytliwych refrenów śpiewanych przez całą publiczność do potężnych breakdownów rozkręcających moshpit pod sceną. W zeszłym roku mogliście przekonać się o tym dwukrotnie, a jeśli przegapiliście występy grupy w Warszawie i Wrocławiu, to koniecznie odróbcie nieobecność w czerwcu w Poznaniu.

Na scenie klubu B17 w Poznaniu zobaczymy również dowodzony przez charyzmatyczną Emmę Boster skład Dying Wish. W zeszłym roku zespół wydał swój trzeci krążek “Flesh Stays Together”, na którym potężne pokłady energii przekuwają w wysokiej jakości melodyjny metalcore.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

A Day to Remember w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

22.06.2026

Poznań, B17

Support: Dying Wish

BILETY!