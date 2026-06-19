Jakiej muzyki słucha Marcin Dorociński? Aktor wskazał na kultowy album U2!

Już w trakcie nauki w technikum Marcin Dorociński brał udział w szkolnych akademiach. Gra na scenie, nawet, jeśli wtedy była to jedynie ta szkolna, na tyle przypadła mu do gustu, że zdecydował się zdawać do szkoły teatralnej. Ostatecznie w 1993 roku studentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na wielkim ekranie zadebiutował trzy lata później w filmie Szamanka Andrzeja Żuławskiego, w telewizji zaś w kultowym serialu Dom. Już po ukończeniu studiów, został aktorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Na przełomie lat 90. i 2000. poświęcił się właśnie grze w teatrze, rozpoznawalność zaś przyszła dla niego w 2005 roku, gdy zagrał w filmie Pitbull Patryka Vegi, w którym wcielił się w postać podkomisarza Sławomira „Despero” Desperskiego. Kolejne lata to dla aktora kolejne sukcesy, a to za sprawą gry w takich produkcjach, jak Ogród Luizy, Boisko Bezdomnych, Rewres, Róża, Drogówka, Jack Strong, Moje córki krowy i wiele wiele innych.

Zagraniczne role Marcina Dorocińskiego, o których nie wiedziałeś | To Się Kręci #28

Marcin Dorociński w Hollywood!

Dorociński jest jednym z tych rodzimych aktorów, którym udało się zostać zauważonym także na zagranicznym rynku filmowym. Już w 2010 roku pojawił się on w filmie Kobieta, która pragnęła mężczyzny, kolejne lata to takie produkcje, jak Małżeńskie porachunki, Anthropoid, Cape Town czy Gambit Królowej. W hicie Netflixa z 2020 roku aktor wcielił się w rolę głównego przeciwnika głównej bohaterki, Wasilija Borgowa. W ubiegłym roku w polskich kinach miała miejsce premiera najnowszej międzynarodowej produkcji z udziałem Dorocińskiego, czyli Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Już teraz wiadomo, że aktor ma w zanadrzu kolejną zagraniczną rolę! Potwierdzono, że aktor zagra w produkcji, zatytułowanej Mayday, gdzie pojawi się u boku Ryana Reynoldsa oraz zdobywca Oscara Kennetha Branagha!

Muzyczna twarz Marcina Dorocińskiego

Premiera Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One stała się okazją do spotkania z aktorem w ramach podcastu "Wojewódzki-Kędzierski". W rozmowie pojawiło się wiele ciekawych tematów, w tym informacja iż aktor pracuje nad filmem, który miałby skupić się na pewnym bardzo konkretnym epizodzie z życia i kariery legendy polskiego kina, Zbyszka Cybulskiego.

Jednym z tematów rozmowy była także muzyka. W wywiadzie Dorociński zdradził, że szczególnie bliski jest mu zespół U2. Aktor bardzo mocno ceni sobie jeden z najsłynniejszych albumów formacji, czyli legendarne The Joshua Tree z 1987 roku. Co ciekawe, Dorociński dostał w ręce kasetę z tym wydawnictwem od swojego starszego kolegi rok później i jak sam mówi, natychmiast się w nim zakochał. Aktor nie ukrywa, że jest wielkim fanem irlandzkiej grupy. Dorociński zdradził także, że całkiem niedawno, w 2016 roku, szczególnie mocno przypadła mu do gustu muzyka Red Hot Chili Peppers, a to za sprawą wydanego w tym właśnie roku krążka The Getaway. Aktor szczególnie lubi wydany jako pierwszy singiel numer Dark Necessities.

Sprawdź, jakie ciekawostki kryją się za ulubionym albumem U2 Marcina Dorocińskiego: