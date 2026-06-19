Trivium zmierza do Gdańska! Sprawdź najważniejsze informacje

Trivium wraca do Polski! Zespół zagra w Gdańsku

Amerykańska formacja Trivium, jeden z najważniejszych zespołów współczesnej sceny metalowej, ponownie odwiedzi nasz kraj. Grupa znana z perfekcyjnego łączenia klasycznego heavy i thrash metalu z nowoczesnymi elementami metalcore'u zapowiedziała dwa koncerty w Polsce w ramach swojej europejskiej trasy. To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów, którzy od lat śledzą karierę zespołu dowodzonego przez Matta Heafy'ego.

Trivium konsekwentnie buduje swoją pozycję, regularnie odwiedzając Polskę i za każdym razem przyciągając tłumy słuchaczy. Nadchodząca wizyta będzie wyjątkową okazją, aby usłyszeć na żywo zarówno klasyczne utwory, jak i materiał z najnowszych wydawnictw, w tym wydanej pod koniec 2025 roku EP-ki "Struck Dead". Zespół zawita między innymi do Gdańska, co z pewnością ucieszy fanów z północnej części kraju.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Trivium w Gdańsku?

Fani zespołu Trivium powinni przygotować się na potężną dawkę metalowej energii! Koncert w Gdańsku odbędzie się 22 czerwca 2026 roku. Legendy metalcore'u wystąpią na scenie popularnego gdańskiego klubu B90.

Wydarzenie jest częścią dużej europejskiej trasy koncertowej, która promuje nową muzykę zespołu. Trasa obejmuje zarówno występy na największych festiwalach, takich jak Rock am Ring czy Download Festival, jak i wybrane koncerty klubowe, co gwarantuje bardziej intymną atmosferę. Warto zaznaczyć, że gdański koncert jest drugą z dwóch zaplanowanych w Polsce dat. Dzień wcześniej, 21 czerwca 2026 roku, Trivium zagra w warszawskim klubie Progresja. Na scenie przed główną gwiazdą pojawią się dwa supporty, polska formacja Frontside oraz brytyjska grupa Heriot.

DATA KONCERTU: 22 czerwca 2026 r.

22 czerwca 2026 r. MIASTO: Gdańsk

Gdańsk GDZIE: B90, ul. Elektryków 4

B90, ul. Elektryków 4 GODZINA: wejście o 18:00, start o 19:00

wejście o 18:00, start o 19:00 SUPPORT: Frontside, Heriot

Bilety na koncert Trivium w Gdańsku 2026

Mamy ważną informację dla wszystkich, którzy planowali wybrać się na gdański koncert Trivium. Niestety, wszystkie bilety na to wydarzenie zostały już wyprzedane. Zainteresowanie występem było ogromne, co potwierdza silną pozycję zespołu w Polsce. Sprzedaż wejściówek, prowadzona przez organizatora Knock Out Productions, odbywała się w kilku etapach.

Przedsprzedaż pierwszej puli biletów ruszyła 23 lutego 2026 roku, a ich cena wynosiła 159 PLN. Następnie dostępna była druga pula w cenie 169 PLN. Wejściówki można było nabywać za pośrednictwem platform knockoutmusicstore.pl oraz tickets.b90.pl. Chociaż w dniu koncertu bilety miały kosztować 190 PLN, ze względu na całkowite wyprzedanie imprezy nie będą one dostępne na bramce. Osoby niepełnosprawne mogły uzyskać informacje na temat specjalnych biletów, kontaktując się mailowo z organizatorem.

Galeria: Które ikony rocka i metalu powinny zagrać w Polsce w 2026 roku? Na te koncerty poszlibyśmy najchętniej!