Spotify ogłasza Hity lata 2026. Te utwory zdominują nadchodzące miesiące

Klubowe rytmy i wakacyjny luz na liście Spotify

Najnowsze dane ze strumieniowania jasno wskazują, że w sezonie letnim słuchacze potrzebują mocnego oderwania od rutyny. Na popularności zyskują przede wszystkim klubowe hity oraz piosenki nawiązujące klimatem do Lizbony, Majorki czy słonecznej Kalifornii. Fundamentem całego zestawienia pozostaje niezmiennie muzyka taneczna. Obok propozycji od międzynarodowych sław pokroju Bebe Rexhy, Shakiry, Burna Boya i HUGEL-a, w rankingu mocno zaznaczyli swoją obecność polscy twórcy viralowych numerów, w tym WAC TOJA, Sentino, Majki oraz Hellfield. Zgromadzone utwory stanowią idealne tło muzyczne do letnich imprez, urlopowych wyjazdów i plenerowych festiwali.

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Polscy raperzy i hymn Męskiego Grania 2026 w czołówce zestawienia

Zagraniczne nazwiska to jednak tylko część sukcesu, ponieważ o ostatecznym kształcie muzycznych trendów w naszym kraju wciąż decydują rodzimi twórcy. Wielkim powrotem z nowym letnim kawałkiem może pochwalić się White 2115, a zespół MODELKI kontynuuje ekspansję swoimi popowymi brzmieniami z domieszką latino. O odpowiednią dynamikę na imprezach zadbali z kolei MIÜ, Diiya oraz Kizo. Na playliście nie mogło zabraknąć również tegorocznego singla promującego trasę Męskie Granie, który każdego roku jest jedną z najbardziej wypatrywanych premier sezonu i z pewnością zapisze się w pamięci fanów na dłużej.

Głosowanie na przebój wakacji 2026 potrwa do 5 lipca

Polscy użytkownicy platformy mogą wybierać swojego faworyta ze specjalnej listy od 22 czerwca. Cała akcja potrwa do 5 lipca, a słuchacze mają niepowtarzalną okazję wyłonić kompozycję najlepiej oddającą charakter wakacyjnych miesięcy w 2026 roku. Zasady są proste, ponieważ osoby korzystające z darmowej wersji serwisu dysponują jednym głosem dziennie, z kolei posiadacze pakietu Premium mogą codziennie zagłosować aż trzykrotnie.

Przygotowana przez serwis playlista stanowi doskonały zbiór dźwięków, które idealnie rezonują z aurą tego sezonu. Zgromadzone kompozycje, bez względu na to, czy sprawdzają się lepiej w podróży, czy podczas wieczornych spotkań w gronie znajomych, z powodzeniem łączą odbiorców we wspólnym przeżywaniu letnich chwil na każdej szerokości geograficznej.

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Zestawienie piosenek nominowanych do Hitów Lata na Spotify

Oto oficjalna lista utworów z serwisu streamingowego, na które można oddawać swoje głosy każdego dnia aż do początków lipca, aby zadecydować o ostatecznym zwycięzcy tegorocznego rankingu:

Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino - Nareszcie White 2115, VVSimon, Palar, PMBTZ - CALIFORNIA LOVE MODELKI, Vłodarski - LUBIĘ CIĘ JAK LATO Tame Impala, JENNIE - Dracula - JENNIE Remix Hellfield, Sentino, CrackHouse - Mallorca Kizo, Diiya, MIÜ, clearmind, BeMelo, Koder - POLSKA VIXA Bebe Rexha, Faithless - New Religion Gibbs, Kukon, Jonatan - Ty masz MIÜ, Pezet, Bedoes 2115 - fantazje Dawid Podsiadło - na błysk Olivia Rodrigo - stupid song Major SPZ, Majki - Pach Pach Shakira, Burna Boy - Dai Dai David Tango, Sxk - Napalona Ariana Grande - hate that I made you love me ANOTR, 54 Ultra - Talk To You (ft. 54 Ultra) Wac Toja - KOLEJNA NOC HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté - Movin’ To The Sun Temper City - Self Aware Slayyyter - DANCE…

Najpopularniejsze rockowe albumy na Spotify. Oto TOP10: