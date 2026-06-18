Spotify RADAR Polska z pierwszą festiwalową sceną na Męskie Granie 2026

To naturalny, ale długo wyczekiwany krok dla programu Spotify RADAR Polska, który w tym roku obchodzi swoją 5. rocznicę. SCENA MŁODYCH RADAR Polska to przestrzeń, która łączy twórców i publiczność, jednocześnie niosąc energię i emocje, które definiują to, co nowe w muzyce. U podstaw wszystkiego leży odkrywanie – podkreśliła Katarzyna Czechowska, Artist & Label Partnerships Lead, Scaled Markets w Spotify.

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Na SCENIE MŁODYCH zobaczymy artystów związanych z RADAR Polska - tych, którzy już zostali zauważeni, i tych, którzy dopiero są na progu przełomu. Line-up to przekrój tego, co najciekawsze w nowym polskim brzmieniu - sześcioro artystów, każde z osobnym światem, który już niedługo przeniosą na scenę festiwalu. Jea Mira tworzy indie pop między Londynem a Polską - intymny, szczery i hipnotyzujący, oparty na emocjonalnych tekstach i subtelnej produkcji, która rezonuje po obu stronach Kanału. Lotta serwuje bezkompromisowy hyperpop w polskim wydaniu, zderzenie słodkich, syntetycznych melodii z agresywną, wysokoenergetyczną produkcją. Zaleś, artysta i songwriter, celowo wymykający się definicjom, porusza się między popem, rapem i alternatywą z taką naturalnością, że granice gatunków przestają mieć znaczenie. Maks.tachasiuk tworzy muzykę kameralną i intymną jak rozmowa w cztery oczy, w której każda pauza ma znaczenie. Pola Maj to artystka, której filmowa wrażliwość spotyka się z lofi-owym ciepłem i tekstami brzmiącymi jak osobisty list. Z kolei Hugo Tarres, najnowszy artysta programu RADAR Polska, tworzy klimatyczny indie pop z nutą R&B - brzmienie, które jest jednocześnie nostalgiczne i zaskakująco świeże.

Debiutująca w tym roku SCENA MŁODYCH RADAR Polska powstaje przy wsparciu ORLENU, który jako Mecenas Sportu, Kultury i Nauki konsekwentnie angażuje się w inicjatywy rozwijające potencjał młodych twórców. Dzięki współpracy uczestnicy festiwalu będą mogli poznać artystów stojących u progu przełomu i odkryć nowe zjawiska na polskiej scenie muzycznej. Partnerstwo wpisuje się w działania ORLENU na rzecz wspierania talentów oraz tworzenia przestrzeni dla ich rozwoju i spotkania z szeroką publicznością.

Jesteśmy świadomi, że młodzi twórcy potrzebują nie tylko talentu, ale także przestrzeni do pokazania swojej twórczości i spotkania z publicznością. Dlatego angażujemy się w projekty, które pomagają odkrywać nowe muzyczne osobowości i wspierają ich rozwój na początku drogi artystycznej. SCENA MŁODYCH to miejsce, gdzie można zobaczyć artystów, o których wkrótce będzie głośno.” – mówi Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawczy ds. Sponsoringu w ORLEN.

Dzięki RADAR, Spotify napędza przyszłość muzyki, wspierając wschodzących artystów na całym świecie. Docierając do 183 krajów i wspierając ponad 1000 artystów, program wspiera odkrywanie, budowanie więzi i oddziaływanie na kulturę, jednocześnie dając gwiazdom jutra scenę, na którą zasługują. Wpływ programu Spotify RADAR wykracza daleko poza samą widoczność. Polscy artyści objęci programem, którzy wystąpią na scenie SCENA MŁODYCH RADAR Polska, odnotowali znaczny wzrost w ciągu zaledwie trzech miesięcy od udziału: ich liczba odtworzeń wzrosła średnio o 236%, liczba obserwujących o 111%, a liczba nowych słuchaczy aż o 498%. Jednocześnie ich zasięg międzynarodowy rozszerzył się średnio o ponad 93 kraje na całym świecie, w których ich muzyka jest odtwarzana, co pokazuje, jak wsparcie na wczesnym etapie może szybko przełożyć się zarówno na skalę, jak i globalne uznanie.

Ten kierunek Męskie Granie rozumie doskonale. „Męskie Granie od zawsze było miejscem odkrywania nowych talentów. Od konkursu Nowe Męskie Granie, przez Męskie Granie Young, po Scenę Ż – konsekwentnie tworzymy przestrzeń dla artystów, którzy dopiero budują swoją publiczność. SCENA MŁODYCH RADAR Polska jest naturalnym kolejnym krokiem w tym kierunku. Chcemy być blisko tego, co nowe i autentyczne, oraz dawać uczestnikom możliwość poznania twórców, zanim staną się nazwiskami, o których mówi cała Polska.” - wyjaśnia Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.

Nowa scena pojawi się na całej trasie festiwalu – od Żywca po wielki finał w Warszawie:

Żywiec: 26–27 czerwca

Poznań: 10–11 lipca

Gdańsk: 17–18 lipca

Wrocław: 31 lipca – 1 sierpnia

Kraków: 7–8 sierpnia

Warszawa (finał): 21–22 sierpnia

Męskie Granie. Oto ranking hymnów festiwalu: od najsłabszego do najlepszego: