Miłosne uniesienia na Diabelskim Młynie na Download Festival! Policja wszczęła dochodzenie

Za nami już tegoroczna edycja Download Festival 2026. Wydarzenie odbyło się w dniach 10-14 czerwca oczywiście na terenie Donington Park w Leicestershire. Do tej pory o imprezie mówiło się głównie w kontekście dokonania zespołu Linkin Park. Przypominamy, że formacja złotymi zgłoskami zapisała się w historii festiwalu jako pierwsza z frontmanką na czele, która wystąpiła na nim w roli headlinera. Całą sytuację skomentował już także sam zespół:

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Teraz tegoroczna edycja imprezy po raz kolejny znalazła się na językach całego świata. Tym razem nie chodzi jednak o kwestie muzyczne, a o zachowanie pewnej pary...

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park

Seks na Download Festival!

Jak donoszą zagraniczne media, festiwalowa sytuacja na tyle wpłynęła na pewną parę, że ta, podczas przejażdżki na Diabelskim Młynie postanowiła oddać się chwili w czasie oczekiwania na występ zespołu Guns N' Roses. Sęk w tym, że intymne zbliżenie tej dwójki widziało... wiele innych osób - a część nawet postanowiła nagrać całą sytuację, a filmiki wrzucić kolejno do mediów społecznościowych!

Mając więc dostęp do namacalnych dowodów, dochodzenie w tej sprawie zdecydował się wszcząć Departament Policji w Leicestershire. Na ten moment służby próbują zidentyfikować osoby, które oddały się miłosnym uniesieniom na oczach innych osób. Policja zapewnia, że współpracuje z organizatorami imprezy, apeluje przy tym do każdego, kto mógłby mieć jakieś istotne informacje w sprawie o zgłaszanie się na lokalny posterunek. Zgodnie z ustawą o przestępstwach seksualnych w Wielkiej Brytanii z 2003 roku, parze może grozić do sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub kara finansowa.

Od lat już powstają badania, które dowodzą, że sytuacje takie, jak muzyczne festiwale rzeczywiście sprzyjają zbliżeniom. Dowodem na to są liczne raporty - szczegóły jednego z nich znajdziesz poniżej:

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