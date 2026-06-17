Linkin Park zapisali się w historii Download Festival! Nikt wcześniej tego nie dokonał!

Download Festival 2026 już oficjalnie za nami! W tym roku wydarzenie odbywało się w dniach 10-14 czerwca oczywiście na terenie Donington Park w Leicestershire. Choć od zakończenia imprezy minęło dopiero kilka dni, to już wiadomo co nieco na temat jej przyszłorocznej edycji. Organizatorzy poinformowali już oficjalnie, że Download Festival 2027 odbędzie się w dniach 9-13 czerwca, ponownie zawita do Donington Park.

Tegoroczna edycja była szczególna z kilku powodów. Po pierwsze, po raz kolejny, już siódmy, oddano na niej hołd Lemmy'emu Kilmistrowi. Dwadzieścia lat po pierwszym występie na festiwalu w roli jednego z jego headlinerów zagrała na nim w tym roku formacja Guns N' Roses. Gwiazdą tegorocznego Download Festival było także Linkin Park - to właśnie ta formacja zapisała się w historii wydarzenia! Z jakiego dokładnie powodu?

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Linkin Park z historycznym osiągnięciem na tegorocznym Download Festival!

Linkin Park byli headlinerami trzeciego i równocześnie ostatniego dnia festiwalu. Był to już piąty występ kapeli na Download Festival - pierwszy raz ta zagrała już na jego drugiej edycji, w 2004 roku.

W tym roku grupa pojawiła się na głównej scenie wydarzenia oczywiście z Emily Armstrong za mikrofonem. To właśnie dzięki temu, że Linkin Park ma w składzie właśnie ją, grupie udało się osiągnąć coś, czego nie udało się do tej pory żadnemu innemu zespołowi w historii Download Festival. Od teraz Linkin Park to pierwsza formacja w dziejach imprezy, z kobietą w roli frontmanki, która wystąpiła na tym festiwalu w roli headlinera. Choć na wydarzeniu od lat grają kapele z kobietami na czele: patrz Evanescence czy Halestorm, to jednak grupy te nie były angażowane akurat jako headlinerskie dla danych edycji.

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