Hołdy dla Ozzy'ego Osbourne'a! Pomnik muzyka na Hellfest i przyciągający uwagę element stroju Kelly Osbourne - zobacz nagrania

Kilka tygodni temu bardzo duże kontrowersje wśród opinii publicznej wzbudziło ogłoszenie, iż jeszcze w tym roku zadebiutuje... awatar Ozzy'ego Osbourne'a! Ogłosili to Sharon i Jack Osbourne'owie na konferencji Licensing Expo, a za stworzenie cyfrowej wersji "Księcia Ciemności" odpowiadać ma firma YPERREAL, która zajmuje się projektowaniem cyfrowych modeli i opisuje swoje usługi jako tworzenie „najbardziej autentycznych występów awatarów na świecie – zatwierdzonych przez spadkobierców, uwierzytelnionych na każdym poziomie i wystarczająco potężnych, by wypełnić areny”.

Na wdowę po Ozzym i jego syna natychmiastowo posypał się grad krytyki. W efekcie dwójka ta nagrała wspólny odcinek rodzinnego podcastu. Sharon zapewniała w nim, że pomysł nie jest "skokiem na kasę", a wraz z synem tłumaczyła, że jest to jedynie sposób na uchronienie Ozzy'ego i jego dziedzictwa od zapomnienia, czego on sam również miał się obawiać.

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Pomnik Ozzy'ego Osbourne'a na Hellfest!

Okazuje się jednak, że można wpaść na pomysły zupełnie innych hołdów dla artysty. Już w marcu tego roku oficjalnie stało się jasne, że na tegorocznym Hellfest stanie pomnik Ozzy'ego Osbourne'a. Poinformowała o tym sama Sharon Osbourne, zapowiadając sześciometrowy posąg. Festiwal właśnie startuje i rzeczywiście, na jego terenie stanął już monument, przedstawiający "Księcia Ciemności"! Nagranie, przedstawiające dzieło udostępniła na swoim koncie na Instagramie wdowa po artyście. Ona sama nie mogła być obecna na ceremonii jego odsłonięcia, jak napisała ze względu na pobyt w szpitalu, podziękowała równocześnie tym osobom, dzięki którym cała inicjatywa była możliwa.

Zobacz pomnik na poniższym nagraniu:

Kelly Osbourne z subtelnym, modowym hołdem dla swojego ojca!

Na własny hołd dla Ozzy'ego w mijających dniach zdecydowała się także Kelly Osbourne! Córka artysty pojawiła się na tegorocznym Royal Ascot. Jednym z założeń wydarzenia jest odświętny strój, obowiązkowym elementem którego ma być nakrycie głowy. Kelly postanowiła nim właśnie uhonorować swojego ukochanego ojca! Ubrana w czarną, dopasowaną suknię gwiazda miała na głowie kapelusz w kształcie nietoperza, który dziś już jest prawdziwym symbolem "Księcia Ciemności".

Zobacz poniżej, jak Kelly Osbourne prezentowała się na Royal Ascot:

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