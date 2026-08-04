10 zespołów i wykonawców, których chcielibyśmy zobaczyć na Pol'and'Rock Festival 2027. Powinni wystąpić na "najpiękniejszym festiwalu świata?

Nie da się ukryć - działo się na tegorocznej odsłonie Pol'and'Rock Festivalu. W tym roku, wciąż jeszcze na podstawie umowy, zawartej między WOŚP, a Urzędem Miasta w Czaplinku, właśnie na terenie dawnego Lotniska Czaplinek-Broczyno odbyła się 32. edycja "najpiękniejszego festiwalu świata". Tym razem miał on miejsce w terminie 30 lipca-1 sierpnia i tradycyjnie przyciągnął imponujący tłum, który bierze udział w całym wydarzeniu zupełnie za darmo.

Festiwalowicze i festiwalowiczki pojawili się na Pol'and'Rocku aby wziąć udział w spotkaniach w ramach słynnej Akademii Sztuk Przepięknych i oczywiście aby na Dużej oraz Małej (tylko z nazwy!) scenie podziwiać na własne oczy występy największych tak światowych, jak i polskich zespołów, wykonawców i wykonawczyń.

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Na 32. edycji wydarzenia wystąpili m..in. Godsmack, P.O.D., Vended, Wargasm, Dżem, Myslovitz, Lej mi Pół, Nocny Kochanek, ADHD, Trupa Trupa, Łzy, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins z projektem "Obywatelka K.L." i wiele, wiele więcej.

Na samo zakończenie tegorocznej odsłony Pol'and'Rocka poznaliśmy pierwsze szczegóły kolejnej! Wiadomo już oficjalnie, że 33. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 roku. Na ten moment nie jest znana lokalizacja imprezy, a sama fundacja WOŚP na ten moment nie odpowiada na pytania mediów w tym temacie. Nie jest tajemnicą, że w tym roku odbyła się ostatnia edycja zgodnie z zawartą na trzy lata umową z Czaplinkiem, wiadomo jednak, że nie jest wykluczony powrót na sprawdzone Lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Kto powinien zagrać na Pol'and'Rock Festival 2027? Oto nasze propozycje!

Ogłaszając datę kolejnej edycji Jurek Owsiak zdradził, że pewne jest, że zagra na niej zespół Kula Shaker. Kogo jeszcze my, oraz fani i fanki Pol'and'Rocka, których komentarze przejrzeliśmy, widzieliby na scenach imprezy?

Sprawdź nasze propozycje w galerii: