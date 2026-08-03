Nocny Kochanek się żeni! Wyjątkowe zaręczyny na Pol'and'Rock Festival!

Tegoroczna odsłona Pol'and'Rock Festivalu odbyła się na przełomie lipca i sierpnia. Muzyczne wydarzenie zorganizowano w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia, a impreza miała miejsce na sprawdzonym terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

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Festiwal, który od zawsze jest bezpłatny, po raz kolejny zgromadził prawdziwe tłumy. Uczestnicy zjechali do województwa zachodniopomorskiego, by podziwiać koncerty zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak Łzy, Trupa Trupa czy legendarny Dżem. Nie zabrakło też zagranicznych gwiazd ciężkich brzmień, w tym Godsmack czy P.O.D. Polską scenę metalową reprezentował z kolei uwielbiany przez publiczność Nocny Kochanek.

Zaręczyny lidera Nocnego Kochanka na Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock to impreza słynąca nie tylko z koncertów, ale też z wielu innych atrakcji. Od lat stałym elementem festiwalu są śluby, które w tym roku zawarło aż dziesięć par w Strefie Pomorza Zachodniego, w sobotę 1 sierpnia.

W trakcie tegorocznej edycji "najpiękniejszego festiwalu świata" doszło również do zaręczyn. Krzysztof Sokołowski, będący liderem i wokalistą Nocnego Kochanka, jednej z głównych gwiazd tegorocznego wydarzenia, postanowił oświadczyć się swojej partnerce.

Radosną nowiną w mediach społecznościowych podzieliła się Daga Badecka, polska artystka i malarka, znana z techniki olejno-płóciennej oraz tworzenia kolaży. Narzeczona muzyka opublikowała zdjęcia, na których chwali się pierścionkiem zaręczynowym, dodając do nich zabawny komentarz.

Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta na Diabelskim Młynie - napisała Daga Badecka.

Krzysztof Sokołowski - wokalista z radiową audycją

Krzysztof Sokołowski jest polskim wokalistą, muzykiem, autorem tekstów i kompozytorem. Największą sławę przyniósł mu zespół Nocny Kochanek, będący jedną z najpopularniejszych formacji na polskiej scenie heavy metalowej. W 2024 roku Sokołowski rozpoczął karierę solową, wydając album "Taki jak ja". Ponadto, od ponad dwóch lat muzyk prowadzi swoją własną audycję radiową "Człowiek z metalu" na antenie radia Eska ROCK.

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