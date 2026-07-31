Kultowy album Metalliki ma słabe utwory? Na te tytuły wskazał James Hetfield!

Metallica narobiła sporo szumu wokół siebie już za sprawą wydanego w lipcu 1983 roku debiutanckiego albumu. Kill 'Em All okazał się być nową, świeżą jakością na rynku amerykańskich ciężkich brzmień, dziś zwykło się mówić, że to wraz z jego wydaniem na tej na dobre pojawił się thrash metal. Grupa udowodniła, że ma jeszcze dużo do zaoferowania także na kolejnych płytach, nagranych jeszcze z udziałem basisty Cliffa Burtona: Ride the Lightning oraz Master of Puppets.

Choć w 1986 roku zespół zmierzył się ze śmiercią zaledwie 24-letniego Burtona, to szybko nawiązał współpracę z nowym basistą, a w 1988 roku wydała płytę ... And Justice for All. Wszystkie te cztery wydawnictwa znane i cenione w branży, przyniosły grupie rozpoznawalność, ten przełomowy dla jej popularności moment nadszedł jednak w 1991 roku.

Co tam w środku gra - Metallica

To nie są najlepsze utwory z "Metalliki"?

Mowa oczywiście o zatytułowanym po prostu eponimem, piątym studyjnym krążku Larsa Ulricha, Jamesa Hetfielda, Kirka Hammetta i jeszcze wtedy Jasona Newsteda w roli basisty. Wydana dokładnie 12 sierpnia 1991 roku Metallica, nazywana potocznie przez fanów "Black Album" lub "Czarnym Albumem" ze względu na charakterystyczną okładkę, okazała się być kolosalnym sukcesem. Zmiana brzmienia na nieco bardziej melodyjne sprawiła, że Metallica przebiła się do głównego nurtu, a album podbił listy przebojów na całym świecie.

Czy to aby na pewno album idealny? Nie według Jamesa Hetfielda, a przynajmniej zgodnie ze stanowiskiem, które wyraził w 2001 roku w wywiadzie dla magazynu "Playboy". Muzyk został zapytany o to, czy uważa, że "Black Album" to najlepszy projekt Metalliki, na co odparł, że jest na nim kilka utworów, których nie lubi. Hetfield wskazał na Don’t Tread on Me, Through the Never, które określił jako "dziwaczne" oraz Holier Than Thou, mówiąc, że to "jeden z głupszych kawałków".

Jest tam kilka piosenek, których nie lubię. "Through the Never" było trochę dziwaczne. "Don’t Tread on Me" to chyba nie jest mój ulubiony utwór pod względem muzycznym. "Holier Than Thou" był jednym z głupszych utworów, bardziej w starym stylu pisania - stwierdził James Hetfield.

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