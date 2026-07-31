Pol'and'Rock Festival 2026 - koncerty w piątek 31 lipca. Kto zagra na Dużej i Małej Scenie? [ROZPISKA]

Przed nami ostatni dzień lipca, dla uczestników i uczestniczek tegorocznej odsłony Pol'and'Rock Festivalu oznacza to także jedno - drugi dzień uwielbianego wydarzenia! Cała impreza zaczęła nabierać kształtów już we wtorek 28 lipca, gdy otworzyły się bramy na teren Lotniska Czaplinek-Broczyno, dzień później zaś w namiocie spotkań w ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się pierwsze koncerty, gdy przed publicznością zaprezentowali się Basia Giewont, Paulina Przybysz oraz zespół Voo Voo.

Oficjalna inauguracja nastąpiła jednak w czwartek 30 lipca. Tego dnia odbyły się trzy pierwsze spotkania na ASP, w tym z aktorką Agatą Kuleszą, o 15:00 zaś Jurek Owsiak z Dużej Sceny przywitał wszystkich festiwalowiczów i festiwalowiczki, a kolejno zaprosił na pierwsze koncerty, zagrane tak na Dużej, jak i na Małej Scenie. Pierwszego dnia Pol'and'Rocka wystąpili już m.in. Vended, Godsmack, Myslovitz, Wiraszko czy Lej Mi Pół.

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Koncerty na Pol'and'Rock Festival 2026 w piątek 31 lipca. Kto zagra na Dużej i Małej Scenie?

Mamy piątek 31 lipca, a to oznacza jedno - kolejny dzień spotkań i koncertów! Jak przedstawia się oficjalny harmonogram godzinowy na Akademii Sztuk Przepięknych, Dużej i Małej Scenie? Poniżej pełna rozpiska:

Duża Scena

15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends 16:30 – Dziwna Wiosna 18:00 – Spidergawd 19:30 – Dżem 21:00 – Albrosie & Shenghen Clan 22:30 – Nocny Kochanek 00:10 – P.O.D.

Mała Scena

17:30 – Zuta

18:25 – ADHD

19:20 – Meteor Airlines

20:25 – Kobranocka

21:55 – Daria ze Śląska

23:25 – Kasia Lins "Obywatelka K.L."

ASP

09:00 – Julia Szeremeta

11:00 – Bartek Dajnowski

13:00 – Radomir Wit

Jak wyglądało rozpoczęcie 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz oficjalne zdjęcia z Lotniska Czaplinek-Broczyno: