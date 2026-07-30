Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Kompletny harmonogram i godziny koncertów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-30 10:35

Po chwilowej pauzie muzyczna trasa Męskiego Grania wznawia swoje tegoroczne występy. Po udanych wizytach w Żywcu, Poznaniu oraz Gdańsku słynny cykl koncertowy przyjeżdża na południe kraju, by zaprezentować się przed wrocławską publicznością. Organizatorzy udostępnili już szczegółowy plan godzinowy zbliżających się występów. Zobacz pełną listę artystów.

Titus z Acid Drinkers gra na basie i śpiewa. O szczegółach trasy Męskie Granie we Wrocławiu przeczytasz na EskaRock.
Autor: Archiwum prywatne

Pierwsze informacje o tegorocznej edycji festiwalu pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to organizatorzy ogłosili wybrane lokalizacje i daty na 2026 rok. Prawdziwe emocje rozpoczęły się w kwietniu, gdy oficjalnie zaprezentowano członków Orkiestry Męskiego Grania, do której dołączyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Artyści ci zapisali się na kartach historii cyklu, ponieważ wyjątkowo przygotowali aż dwa utwory promujące wydarzenie – mowa o piosenkach „Nareszcie” i „Tańczę”.

Koncertowa karuzela ruszyła pełną parą pod koniec czerwca, a pierwszym przystankiem na festiwalowej mapie był tradycyjnie Żywiec. W lipcu muzyczne miasteczko gościło już w Poznaniu oraz w Gdańsku, przyciągając tłumy fanów. Na przełomie miesięcy impreza przenosi się na południe naszego kraju, co oznacza, że dokładnie 31 lipca oraz 1 sierpnia festiwalowe sceny staną we Wrocławiu.

Coma - Koncert MUZO - Lajki

Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Dokładna rozpiska godzinowa i koncerty

Czego mogą spodziewać się uczestnicy wrocławskiego wydarzenia przed Sceną Główną i Sceną Ż? Festiwalowa publiczność usłyszy stałe punkty tegorocznej trasy, w tym oczywiście Orkiestrę oraz specjalne projekty: „Męskie Granie Przedstawia: Pro8l3m gra Kazika” i „Męskie Granie Przedstawia: Kult”. Oprócz tego na estradzie zaprezentują się również tacy artyści jak Myslovitz, Acid Drinkers czy Ralph Kaminski, a także Coma oraz Kasia Sienkiewicz. Przygotowaliśmy precyzyjny podział koncertów z uwzględnieniem konkretnych dni.

Piątek, 31 lipca – Wrocław

Scena Główna:

  • 17:00 – Koncert formacji LOR
  • 18:10 – Występ Natalii Przybysz
  • 19:30 – Na scenie pojawi się Ralph Kaminski
  • 21:05 – Zagra zespół Myslovitz
  • 22:40 – Projekt specjalny: Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika
  • 23:20 – Koncert Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż:

  • 17:40 – Występ artysty Dezydery
  • 18:55 – Kępiński x Derej – Polska Ścieżka Dźwiękowa gościnnie Michał Kowalonek, Weronika Drybs
  • 20:20 – Zagra grupa Acid Drinkers
  • 22:00 – Koncert zespołu Łąki Łan

Sobota, 1 sierpnia – Wrocław

Scena Główna:

  • 17:00 – Występ artysty o pseudonimie Wiraszko
  • 18:10 – Na scenie Kasia Sienkiewicz
  • 19:30 – Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz gościnnie Smolik, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska
  • 21:00 – Zagra zespół Coma
  • 22:40 – Finałowy występ Męskie Granie Orkiestra 2026 z udziałem Igora Herbuta, Zalii i Vito Bambino

Scena Ż:

  • 17:40 – Koncert artystki Hela
  • 18:55 – Wystąpi duet Matylda / Łukasiewicz
  • 20:20 – Zagra formacja Kosmonauci
  • 22:00 – Występ projektu Ørganek

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Po zakończeniu wrocławskich występów muzyczna karawana odwiedzi w bieżącym roku jeszcze dwie kluczowe lokalizacje na festiwalowej mapie:

  • W dniach 7–8 sierpnia 2026 roku impreza zagości w Krakowie, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego
  • Finałowe koncerty zaplanowano na 21–22 sierpnia 2026 roku w Warszawie, a miejscem wydarzenia będzie Lotnisko Bemowo

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