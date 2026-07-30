Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Kompletny harmonogram i godziny koncertów

Pierwsze informacje o tegorocznej edycji festiwalu pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to organizatorzy ogłosili wybrane lokalizacje i daty na 2026 rok. Prawdziwe emocje rozpoczęły się w kwietniu, gdy oficjalnie zaprezentowano członków Orkiestry Męskiego Grania, do której dołączyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Artyści ci zapisali się na kartach historii cyklu, ponieważ wyjątkowo przygotowali aż dwa utwory promujące wydarzenie – mowa o piosenkach „Nareszcie” i „Tańczę”.

Koncertowa karuzela ruszyła pełną parą pod koniec czerwca, a pierwszym przystankiem na festiwalowej mapie był tradycyjnie Żywiec. W lipcu muzyczne miasteczko gościło już w Poznaniu oraz w Gdańsku, przyciągając tłumy fanów. Na przełomie miesięcy impreza przenosi się na południe naszego kraju, co oznacza, że dokładnie 31 lipca oraz 1 sierpnia festiwalowe sceny staną we Wrocławiu.

Coma - Koncert MUZO - Lajki

Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Dokładna rozpiska godzinowa i koncerty

Czego mogą spodziewać się uczestnicy wrocławskiego wydarzenia przed Sceną Główną i Sceną Ż? Festiwalowa publiczność usłyszy stałe punkty tegorocznej trasy, w tym oczywiście Orkiestrę oraz specjalne projekty: „Męskie Granie Przedstawia: Pro8l3m gra Kazika” i „Męskie Granie Przedstawia: Kult”. Oprócz tego na estradzie zaprezentują się również tacy artyści jak Myslovitz, Acid Drinkers czy Ralph Kaminski, a także Coma oraz Kasia Sienkiewicz. Przygotowaliśmy precyzyjny podział koncertów z uwzględnieniem konkretnych dni.

Piątek, 31 lipca – Wrocław

Scena Główna:

17:00 – Koncert formacji LOR

18:10 – Występ Natalii Przybysz

19:30 – Na scenie pojawi się Ralph Kaminski

21:05 – Zagra zespół Myslovitz

22:40 – Projekt specjalny: Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika

23:20 – Koncert Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż:

17:40 – Występ artysty Dezydery

18:55 – Kępiński x Derej – Polska Ścieżka Dźwiękowa gościnnie Michał Kowalonek, Weronika Drybs

20:20 – Zagra grupa Acid Drinkers

22:00 – Koncert zespołu Łąki Łan

Sobota, 1 sierpnia – Wrocław

Scena Główna:

17:00 – Występ artysty o pseudonimie Wiraszko

18:10 – Na scenie Kasia Sienkiewicz

19:30 – Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz gościnnie Smolik, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska

21:00 – Zagra zespół Coma

22:40 – Finałowy występ Męskie Granie Orkiestra 2026 z udziałem Igora Herbuta, Zalii i Vito Bambino

Scena Ż:

17:40 – Koncert artystki Hela

18:55 – Wystąpi duet Matylda / Łukasiewicz

20:20 – Zagra formacja Kosmonauci

22:00 – Występ projektu Ørganek

Po zakończeniu wrocławskich występów muzyczna karawana odwiedzi w bieżącym roku jeszcze dwie kluczowe lokalizacje na festiwalowej mapie:

W dniach 7–8 sierpnia 2026 roku impreza zagości w Krakowie, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego

Finałowe koncerty zaplanowano na 21–22 sierpnia 2026 roku w Warszawie, a miejscem wydarzenia będzie Lotnisko Bemowo

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