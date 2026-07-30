Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Kompletny harmonogram i godziny koncertów

Pierwsze informacje o tegorocznej edycji festiwalu pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to organizatorzy ogłosili wybrane lokalizacje i daty na 2026 rok. Prawdziwe emocje rozpoczęły się w kwietniu, gdy oficjalnie zaprezentowano członków Orkiestry Męskiego Grania, do której dołączyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Artyści ci zapisali się na kartach historii cyklu, ponieważ wyjątkowo przygotowali aż dwa utwory promujące wydarzenie – mowa o piosenkach „Nareszcie” i „Tańczę”.
Koncertowa karuzela ruszyła pełną parą pod koniec czerwca, a pierwszym przystankiem na festiwalowej mapie był tradycyjnie Żywiec. W lipcu muzyczne miasteczko gościło już w Poznaniu oraz w Gdańsku, przyciągając tłumy fanów. Na przełomie miesięcy impreza przenosi się na południe naszego kraju, co oznacza, że dokładnie 31 lipca oraz 1 sierpnia festiwalowe sceny staną we Wrocławiu.
Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Dokładna rozpiska godzinowa i koncerty
Czego mogą spodziewać się uczestnicy wrocławskiego wydarzenia przed Sceną Główną i Sceną Ż? Festiwalowa publiczność usłyszy stałe punkty tegorocznej trasy, w tym oczywiście Orkiestrę oraz specjalne projekty: „Męskie Granie Przedstawia: Pro8l3m gra Kazika” i „Męskie Granie Przedstawia: Kult”. Oprócz tego na estradzie zaprezentują się również tacy artyści jak Myslovitz, Acid Drinkers czy Ralph Kaminski, a także Coma oraz Kasia Sienkiewicz. Przygotowaliśmy precyzyjny podział koncertów z uwzględnieniem konkretnych dni.
Piątek, 31 lipca – Wrocław
Scena Główna:
- 17:00 – Koncert formacji LOR
- 18:10 – Występ Natalii Przybysz
- 19:30 – Na scenie pojawi się Ralph Kaminski
- 21:05 – Zagra zespół Myslovitz
- 22:40 – Projekt specjalny: Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika
- 23:20 – Koncert Męskie Granie Przedstawia: KULT
Scena Ż:
- 17:40 – Występ artysty Dezydery
- 18:55 – Kępiński x Derej – Polska Ścieżka Dźwiękowa gościnnie Michał Kowalonek, Weronika Drybs
- 20:20 – Zagra grupa Acid Drinkers
- 22:00 – Koncert zespołu Łąki Łan
Sobota, 1 sierpnia – Wrocław
Scena Główna:
- 17:00 – Występ artysty o pseudonimie Wiraszko
- 18:10 – Na scenie Kasia Sienkiewicz
- 19:30 – Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz gościnnie Smolik, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska
- 21:00 – Zagra zespół Coma
- 22:40 – Finałowy występ Męskie Granie Orkiestra 2026 z udziałem Igora Herbuta, Zalii i Vito Bambino
Scena Ż:
- 17:40 – Koncert artystki Hela
- 18:55 – Wystąpi duet Matylda / Łukasiewicz
- 20:20 – Zagra formacja Kosmonauci
- 22:00 – Występ projektu Ørganek
Po zakończeniu wrocławskich występów muzyczna karawana odwiedzi w bieżącym roku jeszcze dwie kluczowe lokalizacje na festiwalowej mapie:
- W dniach 7–8 sierpnia 2026 roku impreza zagości w Krakowie, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego
- Finałowe koncerty zaplanowano na 21–22 sierpnia 2026 roku w Warszawie, a miejscem wydarzenia będzie Lotnisko Bemowo