10 koncertów Pol’and’Rock 2026, których nie wolno przegapić. Na wydarzeniu wystąpią polskie i światowe legendy!

Oficjalnie już nadszedł ten czas w roku, na który czekało tysiące wielbicieli muzyki na żywo najlepszej jakości - oraz oczywiście jedynej w swoim rodzaju, absolutnie niepodrabialnej atmosfery. W czwartek 30 lipca rozpoczęła się tegoroczna, 32. już edycja Pol'and'Rock Festivalu. Bramy na teren imprezy, czyli Lotnisko Czaplinek-Broczyno, otworzyły się już we wtorek 28 lipca, pierwsze wydarzenia, czyli spotkania w ramach cenionej Akademii Sztuk Przepięknych zaś rozpoczęły się z samego rana właśnie w czwartek.

Tego dnia, jednak nieco później, tuż po godzinie 15:00, czyli po powitaniu przez Jurka Owsiaka wszystkich festiwalowiczów i festiwalowiczek i oficjalnym rozpoczęciu całego "najpiękniejszego festiwalu świata", swoją działalność rozpoczną Duża i Mała Scena. Jako pierwsi na Pol'and'Rocku w tym roku zagrają The Lottery Winners, którzy stawią się na tej głównej scenie. Małą (ale tylko z nazwy!) zainaugurują natomiast Trackstone.

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Tych koncertów na Pol'and'Rock Festival 2026 nie można przegapić!

Nie da się ukryć - przez te najbliższe trzy dni na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno zagra imponująca liczba wykonawców, wykonawczyń oraz zespołów. Wiele występów na Dużej i Małej Scenie odbywa się w podobnym czasie, przez co festiwalowicze i festiwalowiczki muszą dokonywać wyborów, na zobaczeniu których z nich zależy im najbardziej.

Dla wciąż nieco niezdecydowanych postanowiliśmy wyciągnąć pomocną dłoń! Wybraliśmy dla Was dziesięć występów, tak polskich, jak i zagranicznych artystów i artystek, na które warto zwrócić szczególną uwagę i których, naszym skromnym zdaniem, nie można w tym roku przegapić!

Sprawdź nasze polecajki w poniższej galerii!

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Przypominamy, że Ci i te, których nie ma na miejscu festiwalu mogą oglądać koncerty i spotkania ASP w ramach prowadzonych transmisji na żywo. Więcej na ten temat znajdziesz w poniższym artykule: