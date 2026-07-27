Quiz o Ryśku Riedlu. Sprawdź swoją wiedzę o nieodżałowanym wokaliście Dżemu

Rysiek Riedel przyszedł na świat 7 września 1956 roku. Był drugim dzieckiem Krystyny i Jana Riedlów. Przyszły wokalista formacji Dżem miał, starszą o rok, siostrę Małgorzatę.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr XVIII im. Władysława Jagiełły w Tychach (do tego miasta wraz z rodziną przeprowadził się w 1967). Szybko jednak zrezygnował z dalszej nauki. Od najmłodszych lat fascynował się kulturą Indian. Jego bohaterami byli: Winnetou, Geronimo, Unkas - ostatni Mohikanin.

Riedel szybko odkrył swoją pasję do muzyki, a w szczególności umiłował sobie artystów bluesowych. Był samoukiem, nigdy nie chodził na lekcję śpiewu. Grał też na harmonijce ustnej. W 1973 roku dołączył do formacji Jam, która później stała się po prostu Dżemem.

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Nie da się ukryć, że wokalista był motorem napędowym dla grupy. To on odpowiadał za większość tekstów, brał także czynny udział w komponowaniu muzyki. Był charyzmatycznym frontmanem, który porywał publiczność w trakcie koncertów.

Niestety, w pewnym momencie Riedla porwały narkotyki. Walka z uzależnieniem trwała długie lata. Mimo terapii, nałóg okazał się silniejszy i wyniszczył lidera Dżemu. Choć problemy narastały, wciąż koncertował z zespołem. Ostatni występ z Riedlem w składzie odbył się w połowie marca 1994 roku, Chwilę później wokalista został tymczasowo usunięty z Dżemu. Miał wrócić, do tego jednak ostatecznie nie doszło...

Zmarł 30 lipca 1994 w Chorzowie w wieku zaledwie 37 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci Riedla była niewydolność serca. Pogrzeb wokalisty Dżemu odbył się 3 sierpnia 1994 na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu w Tychach. Na jego nagrobku wykuto fragment tekstu utworu Naiwne pytania: W życiu piękne są tylko chwile.

Osierocił dwójkę dzieci i żonę Małgorzatę, z którą pobrał się w 1977 roku.

Choć od jego śmierci minęło już ponad 30 lat, to pozostał na zawsze w sercu fanów w całym kraju. Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący jego życia. Składa się on z 10 pytań.

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o Ryśku Riedlu. Czy wiesz wszystko o nieodżałowanym wokaliście Dżemu? Pytanie 1 z 10 W którym mieście urodził się Rysiek Riedel? W Bytomiu W Katowicach W Chorzowie Następne pytanie