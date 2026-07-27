Quiz o Ryśku Riedlu. Sprawdź swoją wiedzę o nieodżałowanym wokaliście Dżemu
Rysiek Riedel przyszedł na świat 7 września 1956 roku. Był drugim dzieckiem Krystyny i Jana Riedlów. Przyszły wokalista formacji Dżem miał, starszą o rok, siostrę Małgorzatę.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr XVIII im. Władysława Jagiełły w Tychach (do tego miasta wraz z rodziną przeprowadził się w 1967). Szybko jednak zrezygnował z dalszej nauki. Od najmłodszych lat fascynował się kulturą Indian. Jego bohaterami byli: Winnetou, Geronimo, Unkas - ostatni Mohikanin.
Riedel szybko odkrył swoją pasję do muzyki, a w szczególności umiłował sobie artystów bluesowych. Był samoukiem, nigdy nie chodził na lekcję śpiewu. Grał też na harmonijce ustnej. W 1973 roku dołączył do formacji Jam, która później stała się po prostu Dżemem.
Nie da się ukryć, że wokalista był motorem napędowym dla grupy. To on odpowiadał za większość tekstów, brał także czynny udział w komponowaniu muzyki. Był charyzmatycznym frontmanem, który porywał publiczność w trakcie koncertów.
Niestety, w pewnym momencie Riedla porwały narkotyki. Walka z uzależnieniem trwała długie lata. Mimo terapii, nałóg okazał się silniejszy i wyniszczył lidera Dżemu. Choć problemy narastały, wciąż koncertował z zespołem. Ostatni występ z Riedlem w składzie odbył się w połowie marca 1994 roku, Chwilę później wokalista został tymczasowo usunięty z Dżemu. Miał wrócić, do tego jednak ostatecznie nie doszło...
Zmarł 30 lipca 1994 w Chorzowie w wieku zaledwie 37 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci Riedla była niewydolność serca. Pogrzeb wokalisty Dżemu odbył się 3 sierpnia 1994 na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu w Tychach. Na jego nagrobku wykuto fragment tekstu utworu Naiwne pytania: W życiu piękne są tylko chwile.
Osierocił dwójkę dzieci i żonę Małgorzatę, z którą pobrał się w 1977 roku.
Choć od jego śmierci minęło już ponad 30 lat, to pozostał na zawsze w sercu fanów w całym kraju. Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący jego życia. Składa się on z 10 pytań.