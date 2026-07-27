Judas Priest rozpoczęli tegoroczną trasę po Europie. Jakie utwory muzycy zagrają na warszawskim Torwarze?

Brytyjska formacja Judas Priest nie zwalnia tempa. 25 lipca 2026 roku rozpoczęła ona, w niemieckim Mönchengladbach, trasę koncertową Faithkeepers. W jej ramach muzycy zagrają także w naszym kraju. Tym razem muzycy odwiedzą, po raz pierwszy w historii, Warszawę. 28 lipca zespół zagra na Torwarze.

Skoro pierwszy tegoroczny koncert Judas Priest za nami, to już wiadomo – mniej więcej – jakich utworów możemy spodziewać się w trakcie występu w Warszawie.

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Grupa zagrała w Niemczech 17 kompozycji. Największą reprezentację ma album British Steel. Aż czterech numerów z tego słynnego krążka z 1980 możemy spodziewać się również i my. Mowa o Breaking the Law, Metal Gods, Steeler oraz Living After Midnight, który zamyka set.

Poza tym w repertuarze nie powinno zabraknąć takich utworów, jak m.in. Painkiller, Electric Eye czy Hell Bent for Leather. Jeśli chodzi o dawno niegrane kompozycje, to ekipa z Judas Priest odkurzyła The Ripper oraz Delivering the Goods. Ostatni raz oba utwory zostały wykonane w marcu 2019.

Taka setlista została zaprezentowana przez muzyków na pierwszym tegorocznym koncercie:

You've Got Another Thing Comin' Metal Gods Breaking the Law The Ripper The Sentinel Desert Plains Lightning Strike Turbo Lover Steeler Delivering the Goods Panic Attack Victim of Changes Halls of Valhalla Painkiller Electric Eye Hell Bent for Leather Living After Midnight

W ostatnich latach legendarny zespół odwiedza nas regularnie. W 2022 odbył się koncert na Mystic Festivalu w Gdańsku (w roli jednego z headlinerów), w 2024 w krakowskiej Tauron Arenie, a w lipcu 2025 – w Atlas Arenie w Łodzi.

Ian Hill otwarcie na temat nadchodzącej płyty Judas Priest. "Mamy już nagrane większość muzyki"

W 2024 roku brytyjska grupa wypuściła swój dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield, który zebrał bardzo pochlebne recenzje. Muzycy nie zamierzają jednak spocząć na laurach. W 2026 weszli oni do studia nagraniowego. Fani mogą już więc zacierać ręce. Basista Ian Hill potwierdził, w jednym z wywiadów, że prace szły pełną parą.

– Zarejestrowaliśmy już większość muzyki, a w każdym razie wszystkie ścieżki podkładowe. Mamy je nagrane. Być może został nam do zrobienia jeden dodatkowy utwór. Ale zdecydowana większość, czyli sekcja rytmiczna i podkłady, jest już gotowa. Z tego co wiem, chłopaki byli w ostatnich tygodniach w Phoenix, Rob [Halford - przyp. red.] pracował nad wokalami. Jest więc w trakcie rejestrowania swoich partii – powiedział Hill dla Metal Journal.

A kiedy możemy spodziewać się premiery następcy Invincible Shield? – Strzelam, że wyjdzie pewnie w marcu lub kwietniu przyszłego roku. To już jednak zależy od wytwórni płytowej – podsumował basista Judas Priest.

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