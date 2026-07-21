Quiz o koncertach Judas Priest w Polsce. To test dla największych fanów grupy!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-21 12:50

Mówisz: heavy metal, myślisz: Judas Priest. Brytyjska legenda to dla polskich fanów coś więcej niż zespół – to symbol gatunku, który od dekad jednoczy pokolenia. Ich historia koncertowa nad Wisłą rozpoczęła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Czy pamiętasz wszystkie wizyty grupy? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Judas Priest
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Quiz o koncertach Judas Priest w Polsce. Sprawdź swoją wiedzę! 

Nie da się ukryć, że brytyjska formacja Judas Priest, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Birmingham, kładła podwaliny pod rozwój cięższych brzmień. Bez tej grupy muzyka metalowa nie wyglądałaby tak samo. Judasi działają na rynku już od ponad pięciu dekad i, co istotne, się nie zatrzymują. W 2024 wypuścili w świat swój dziewiętnasty studyjny album, Invincible Shield. W planach zresztą mają już kolejny. Maszyna jest dobrze naoliwiona, o czym świadczą koncerty. W ostatnich latach zespół regularnie odwiedza nasz kraj. Jednak na pierwszy występ JP nad Wisłą musieliśmy trochę poczekać. 

Choć w latach osiemdziesiątych do Polski dotarły takie grupy, jak m.in. Iron Maiden czy Metallica, to Rob Halford i spółka omijali nas wówczas. Debiutancki występ dali dopiero w kolejnej dekadzie. 

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Przez ten okres odbyło się już ponad dziesięć koncertów Judas Priest w Polsce. I wiadomo, że licznik ten się nie zatrzyma. W 2026 brytyjska ekipa ponownie zawita, co może tylko cieszyć. 

Relacja Judas Priest z Polską jest wyjątkowa. Nie może to dziwić. W końcu publiczność posiada unikalną energię, która za każdym razem napędza zespół na scenie do dawania z siebie nie stu, tylko dwustu procent. Czas więc przypomnieć sobie wszystkie dotychczasowe wizyty formacji w naszym kraju. Pomoże w tym quiz. 

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Składa się on tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zagorzali fani Judas Priest nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz: 

Quiz o koncertach Judas Priest w Polsce
Pytanie 1 z 10
W którym roku formacja Judas Priest zagrała po raz pierwszy w Polsce?