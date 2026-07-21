Wybraliśmy NAJGORSZE koncerty rockowe. Przykłady TOP5 muzycznych katastrof

Koncerty to nieodłączna i bardzo ważna część kariery muzycznej. To właśnie występy na żywo, w programach, na galach rozdania nagród czy w ramach tras koncertowych często są w stanie mocno wpłynąć na to, czy dany zespół artysta czy artystka osiągnie sukces i przekona do siebie grono odbiorców. Wystarczy przypomnieć sobie Joe Cockera, Santanę i Jimiego Hendrixa, których kariery po koncertach na Woodstocku z 1969 roku znalazły się w szczytowym momencie. Pokaz Queen na Live Aid z 1985 roku do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych w historii. Bywa jednak i tak, że występy live nie idą zbyt dobrze i bardzo szybko zyskują miano najgorszych.

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Czym spowodowane jest niepowodzenie koncertów? Czynników takich może być naprawdę dużo, czasem jeden z nich wystarczy, by występ poszedł nie tak, a niekiedy na porażkę składa się kilka aspektów - problemy techniczne związane chociażby z odsłuchem, zła forma wokalisty czy muzyków, wewnętrzne konflikty w grupie, które osiągają swoje apogeum na scenie, zbyt duża przerwa w koncertowaniu - można wymieniać w nieskończoność. Takie właśnie przykłady znajdziesz w naszej galerii na samej górze artykułu - sprawdź tam, o których popisach gwiazdy naprawdę wolałyby zapomnieć!

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