Judas Priest to bezsprzecznie jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Brytyjska formacja, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, działa na rynku muzycznym nieprzerwanie od ponad 50 lat. I co najistotniejsze: nie zwalnia. W marcu 2024 roku na rynku ukazał się ich dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield (na naszej stronie pojawiła się, rzecz jasna, recenzja całości).

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne

Najlepsze albumy Judas Priest. Oto nasz ranking

Jest to więc doskonała okazja, aby stworzyć zestawienie obejmujące najlepsze płyty w dorobku Judas Priest. Wybór, rzecz jasna, nie należał do tych najłatwiejszych. Ostatecznie jednak wskazaliśmy na 5 albumów, których nie wypada nie znać. I właśnie od nich najlepiej zacząć swoją przygodę z twórczością tej legendarnej brytyjskiej kapeli.

Które studyjne albumy wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

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