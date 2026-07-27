Oto najlepsze albumy w dyskografii Judas Priest [TOP5]. Przygotuj się przed koncertem grupy w Warszawie

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-27 7:28

Bez Judas Priest świat ciężkich brzmień z pewnością nie wyglądałby tak samo. Nie da się ukryć, że brytyjska formacja kładła podwaliny pod rozwój cięższych brzmień. W swoim dorobku zespół ma albumy, które przeszły do historii, szeroko rozumianego, rocka. Postanowiliśmy wskazać więc te najlepsze. Oto nasz TOP5.

Judas Priest to bezsprzecznie jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Brytyjska formacja, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, działa na rynku muzycznym nieprzerwanie od ponad 50 lat. I co najistotniejsze: nie zwalnia. W marcu 2024 roku na rynku ukazał się ich dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield (na naszej stronie pojawiła się, rzecz jasna, recenzja całości). 

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Najlepsze albumy Judas Priest. Oto nasz ranking

Jest to więc doskonała okazja, aby stworzyć zestawienie obejmujące najlepsze płyty w dorobku Judas Priest. Wybór, rzecz jasna, nie należał do tych najłatwiejszych. Ostatecznie jednak wskazaliśmy na 5 albumów, których nie wypada nie znać. I właśnie od nich najlepiej zacząć swoją przygodę z twórczością tej legendarnej brytyjskiej kapeli. 

Które studyjne albumy wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu. 

Spróbuj się w quizie o zespole:

Co wiesz o Judas Priest? Quiz dla wielbicieli najlepszego heavy metalu!
Pytanie 1 z 10
Oryginalny wokalista Judas Priest to?

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