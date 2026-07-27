Judas Priest to bezsprzecznie jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Brytyjska formacja, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, działa na rynku muzycznym nieprzerwanie od ponad 50 lat. I co najistotniejsze: nie zwalnia. W marcu 2024 roku na rynku ukazał się ich dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield (na naszej stronie pojawiła się, rzecz jasna, recenzja całości).
Najlepsze albumy Judas Priest. Oto nasz ranking
Jest to więc doskonała okazja, aby stworzyć zestawienie obejmujące najlepsze płyty w dorobku Judas Priest. Wybór, rzecz jasna, nie należał do tych najłatwiejszych. Ostatecznie jednak wskazaliśmy na 5 albumów, których nie wypada nie znać. I właśnie od nich najlepiej zacząć swoją przygodę z twórczością tej legendarnej brytyjskiej kapeli.
Które studyjne albumy wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.