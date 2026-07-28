Co zabrać na Pol’and’Rock 2026? Lista potrzebnych rzeczy i najważniejsze zakazy

Pol’and’Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach 30 lipca–1 sierpnia na lądowisku Czaplinek-Broczyno. Organizator przypomina, że uczestnicy powinni przygotować się na bardzo zmienne warunki. Poprzednie edycje przynosiły zarówno gorące dni, jak i chłodne noce, a tegoroczne prognozy przed wydarzeniem wskazywały także na możliwość opadów i silnego wiatru.

Namiot, śpiwór i rzeczy potrzebne do noclegu

Na bezpłatnym polu namiotowym nie obowiązują rezerwacje. Wystarczy przyjechać z własnym namiotem i znaleźć miejsce w wyznaczonej strefie. Samochodem nie można jednak wjechać na darmowe pole, dlatego cały bagaż trzeba przenieść z parkingu.

W festiwalowym ekwipunku powinny znaleźć się:

namiot odporny na deszcz i wiatr,

śpiwór odpowiedni również na chłodniejszą noc,

mata lub materac,

dodatkowy koc,

młotek do śledzi,

latarka, najlepiej czołowa,

worki zabezpieczające ubrania i elektronikę przed wodą.

Warto pamiętać, że uczestnicy sami odpowiadają za swoje rzeczy. Pole namiotowe nie jest strzeżonym hotelem, dlatego dokumentów, pieniędzy i wartościowego sprzętu nie należy zostawiać bez nadzoru.

Ubrania na upał, deszcz i zimną noc

Organizatorzy radzą przygotować się na różne warianty pogody. Podstawą są lekkie ubrania na gorący dzień, ale sam T-shirt i krótkie spodenki zdecydowanie nie wystarczą. W plecaku powinny znaleźć się także:

ciepła bluza lub sweter,

kurtka przeciwdeszczowa albo peleryna,

wygodne, wcześniej sprawdzone buty,

kalosze lub inne obuwie odporne na błoto,

nakrycie głowy,

zapasowe skarpety i bielizna,

ubrania do spania.

Szczególnie ważne są krem z wysokim filtrem oraz ochrona głowy. Kilka godzin spędzonych na otwartym terenie może skończyć się bolesnym poparzeniem słonecznym.

Woda, kosmetyki i podstawowa apteczka

Na terenie festiwalu działają cztery strefy sanitarne: ALPHA, BRAVO, CHARLIE i Rock Camp. W każdej z nich znajdują się osobne, oznaczone punkty poboru bezpłatnej wody pitnej. Właśnie dlatego warto zabrać bidon albo wielorazową butelkę.

Przydadzą się również:

leki przyjmowane na stałe,

plastry i środki do odkażania,

preparat przeciw owadom,

środki higieniczne,

papier toaletowy i chusteczki,

ręcznik szybkoschnący,

żel antybakteryjny,

zatyczki do uszu,

powerbank i przewód do ładowania telefonu.

Oficjalna checklista organizatora szczególnie przypomina o bidonach, wielorazowych butelkach na wodę, kremie z filtrem, ochronie przed deszczem oraz cieplejszych rzeczach na noc.

Czego nie wolno robić na parkingach i darmowym polu?

Na bezpłatne pole namiotowe nie można wjeżdżać samochodami. Z kolei parking nie jest miejscem noclegowym: obowiązuje tam zakaz spania w samochodzie oraz rozbijania namiotów obok pojazdów. Przed wyjazdem trzeba również przeczytać osobno: regulamin całego terenu festiwalu, regulamin pola namiotowego, regulamin imprez masowych oraz regulamin parkingów.

Organizator publikuje je w jednym miejscu na oficjalnej stronie. To ważne, ponieważ przedmiot dozwolony na polu namiotowym nie musi być wpuszczony do wydzielonej strefy koncertowej będącej imprezą masową. Najbezpieczniejsza zasada brzmi: nie zabieraj przedmiotów niebezpiecznych, mogących zranić innych uczestników, oraz rzeczy, których nie będziesz w stanie bezpiecznie przechowywać. Na miejscu należy też wykonywać polecenia służb organizatora i Pokojowego Patrolu.

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