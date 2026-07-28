Co zabrać na Pol’and’Rock 2026? Lista potrzebnych rzeczy i najważniejsze zakazy

Pol’and’Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach 30 lipca–1 sierpnia na lądowisku Czaplinek-Broczyno. Organizator przypomina, że uczestnicy powinni przygotować się na bardzo zmienne warunki. Poprzednie edycje przynosiły zarówno gorące dni, jak i chłodne noce, a tegoroczne prognozy przed wydarzeniem wskazywały także na możliwość opadów i silnego wiatru.
Namiot, śpiwór i rzeczy potrzebne do noclegu
Na bezpłatnym polu namiotowym nie obowiązują rezerwacje. Wystarczy przyjechać z własnym namiotem i znaleźć miejsce w wyznaczonej strefie. Samochodem nie można jednak wjechać na darmowe pole, dlatego cały bagaż trzeba przenieść z parkingu.
W festiwalowym ekwipunku powinny znaleźć się:
- namiot odporny na deszcz i wiatr,
- śpiwór odpowiedni również na chłodniejszą noc,
- mata lub materac,
- dodatkowy koc,
- młotek do śledzi,
- latarka, najlepiej czołowa,
- worki zabezpieczające ubrania i elektronikę przed wodą.
Warto pamiętać, że uczestnicy sami odpowiadają za swoje rzeczy. Pole namiotowe nie jest strzeżonym hotelem, dlatego dokumentów, pieniędzy i wartościowego sprzętu nie należy zostawiać bez nadzoru.
Ubrania na upał, deszcz i zimną noc
Organizatorzy radzą przygotować się na różne warianty pogody. Podstawą są lekkie ubrania na gorący dzień, ale sam T-shirt i krótkie spodenki zdecydowanie nie wystarczą. W plecaku powinny znaleźć się także:
- ciepła bluza lub sweter,
- kurtka przeciwdeszczowa albo peleryna,
- wygodne, wcześniej sprawdzone buty,
- kalosze lub inne obuwie odporne na błoto,
- nakrycie głowy,
- zapasowe skarpety i bielizna,
- ubrania do spania.
Szczególnie ważne są krem z wysokim filtrem oraz ochrona głowy. Kilka godzin spędzonych na otwartym terenie może skończyć się bolesnym poparzeniem słonecznym.
Woda, kosmetyki i podstawowa apteczka
Na terenie festiwalu działają cztery strefy sanitarne: ALPHA, BRAVO, CHARLIE i Rock Camp. W każdej z nich znajdują się osobne, oznaczone punkty poboru bezpłatnej wody pitnej. Właśnie dlatego warto zabrać bidon albo wielorazową butelkę.
Przydadzą się również:
- leki przyjmowane na stałe,
- plastry i środki do odkażania,
- preparat przeciw owadom,
- środki higieniczne,
- papier toaletowy i chusteczki,
- ręcznik szybkoschnący,
- żel antybakteryjny,
- zatyczki do uszu,
- powerbank i przewód do ładowania telefonu.
Oficjalna checklista organizatora szczególnie przypomina o bidonach, wielorazowych butelkach na wodę, kremie z filtrem, ochronie przed deszczem oraz cieplejszych rzeczach na noc.
Czego nie wolno robić na parkingach i darmowym polu?
Na bezpłatne pole namiotowe nie można wjeżdżać samochodami. Z kolei parking nie jest miejscem noclegowym: obowiązuje tam zakaz spania w samochodzie oraz rozbijania namiotów obok pojazdów. Przed wyjazdem trzeba również przeczytać osobno: regulamin całego terenu festiwalu, regulamin pola namiotowego, regulamin imprez masowych oraz regulamin parkingów.
Organizator publikuje je w jednym miejscu na oficjalnej stronie. To ważne, ponieważ przedmiot dozwolony na polu namiotowym nie musi być wpuszczony do wydzielonej strefy koncertowej będącej imprezą masową. Najbezpieczniejsza zasada brzmi: nie zabieraj przedmiotów niebezpiecznych, mogących zranić innych uczestników, oraz rzeczy, których nie będziesz w stanie bezpiecznie przechowywać. Na miejscu należy też wykonywać polecenia służb organizatora i Pokojowego Patrolu.