Pol’and’Rock Festival 2026 – jak dojechać do Czaplinka? Pociągi, autobusy i samochód

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

32. Pol’and’Rock Festival odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia 2026 roku na lądowisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Wielu uczestników pojawi się na miejscu jeszcze przed rozpoczęciem koncertów. Organizatorzy zapowiedzieli dodatkowe atrakcje już we wtorek i środę, dlatego wzmożonego ruchu można spodziewać się od 28 lipca.Jak dojechać pociągiem na Pol’and’Rock Festival 2026?

Pociągiem do Czaplinka na Pol’and’Rock Festival

Osoby wybierające kolej powinny szukać połączeń do stacji Czaplinek. Wszystkie regularne kursy znajdują się w publicznych rozkładach jazdy, ale w okresie festiwalowym uruchomione zostaną również dodatkowe połączenia. Specjalny rozkład obowiązuje od wtorku 28 lipca do niedzieli 2 sierpnia. Organizator opublikował zestawienia kursów na trasie Szczecin – Runowo Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek, osobno dla dni od wtorku do piątku, soboty oraz niedzieli. Przed wyjazdem trzeba koniecznie sprawdzić konkretną datę, ponieważ liczba i godziny połączeń mogą się różnić.

Od dworca kolejowego w Czaplinku do granicy terenu festiwalowego jest pieszo około 3,5 kilometra. To dystans możliwy do pokonania spacerem, ale przy ciężkim plecaku, namiocie i pełnym ekwipunku może okazać się wymagający.

Autobus z dworca w Czaplinku na teren festiwalu

Pomiędzy miastem, dworcem kolejowym i lądowiskiem kursują autobusy lokalnego przewoźnika PKS Złocieniec. Trasa prowadzi między przystankami Czaplinek – Plac 3 Maja, Czaplinek – Dworzec Kolejowy oraz Pol’and’Rock Festival – Lotnisko Broczyno. Cena jednorazowego biletu wynosi 15 zł. U kierowcy można zapłacić kartą lub BLIK-iem. Trasa autobusowa z dworca do festiwalu ma około 6 kilometrów, a końcowy przystanek znajduje się mniej więcej 600 metrów od wejścia na teren wydarzenia. Organizator opublikował dwa rozkłady jazdy: na okres od 28 do 30 lipca oraz od 31 lipca do 2 sierpnia.

Dojazd samochodem na Pol’and’Rock Festival 2026

W pobliżu pola festiwalowego dostępne będą płatne parkingi. Najbliższe miejsca znajdują się w strefach Parking Festiwal 1 i Parking Festiwal 2, przygotowanych przez Rock Camp. Są one dostępne również dla osób, które nie wykupiły noclegu w Rock Campie. Ponieważ parkingi leżą w strefie ograniczonego ruchu, miejsce trzeba zarezerwować przed przyjazdem. Parkingi będą działać od 28 lipca od godz. 12.00 do 2 sierpnia do godz. 12.00. Mogą na nich parkować motocykle oraz samochody osobowe o masie do 3,5 tony. Jednorazowa opłata wynosi 150 zł za pojazd, niezależnie od długości postoju.

Nieco dalej od festiwalu działają także parkingi organizowane przez lokalnych zarządców. W większości przypadków nie wymagają one wcześniejszej rezerwacji, a należność uiszcza się przy wjeździe. Standardowa stawka za cały pobyt wynosi 150 zł, choć przy krótszym parkowaniu mogą obowiązywać inne ceny. Trzeba pamiętać, że na parkingach nie wolno rozbijać namiotów ani spać w samochodach. Dostęp do pozostawionego pojazdu jest jednak możliwy przez całą dobę.

Bank Podróży, czyli wspólny przejazd na festiwal

Osoby, które szukają transportu lub mają wolne miejsce w samochodzie, mogą skorzystać z oficjalnego Banku Podróży. Każdy może opublikować tam ogłoszenie, podając miejsce wyjazdu, termin oraz liczbę dostępnych miejsc. To rozwiązanie może zmniejszyć koszty podróży i ułatwić dotarcie bezpośrednio w okolice festiwalu. Szczegóły przejazdu uczestnicy ustalają już indywidualnie.