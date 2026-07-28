Wokalista Axl Rose wpadł na lody, a nastoletnia ekspedientka... nie miała pojęcia, kim jest

Jaki naprawdę jest Axl Rose? Wokalista Guns N' Roses od lat ma łatkę faceta nieprzewidywalnego, humorzastego i trudnego we współpracy. Nie tak dawno, Frank Ferrer, były perkusista grupy, stwierdził wprost, że ten wizerunek nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Teraz otrzymaliśmy kolejny na to dowód.

Muzyk postanowił ostatnio zaspokoić swoją ochotę na słodkości i odwiedził lokalną lodziarnię, wywołując niemałe zamieszanie. Choć sama ekspedientka nie wiedziała, że nakłada lody legendarnej gwieździe rocka.

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

Do sytuacji doszło w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork, gdzie grupa grała koncert. Dzień przed Rose wybrał się na spacer i wpadł na lody do lokalu Saratoga Gelato. Wokalista Guns N' Roses testował smaki, a także rozmawiał z obsługą.

Całą sytuację uwieczniły kamery monitoringu, a zdjęcia na Instagramie opublikowała Jessica Hauprich, mama nastoletniej ekspedientki o imieniu Ally, która dopiero później dowiedziała się, że do lokalu przyszedł jeden z najsłynniejszych fronmtanów w historii rocka.

– Córka powiedziała po pracy: "Jestem prawie pewna, że ten naprawdę miły facet, którego obsługiwałam, to ktoś bardzo sławny". Jej tata przejrzał nagrania z kamer i to potwierdził. Ally podkreślała, że fantastycznie się z nim rozmawiało. Uwielbiam to, że zwróciła uwagę na jego rozpoznawalność, ale to jego serdeczność zrobiła na niej największe wrażenie – napisała dumna mama w mediach społecznościowych.

Co z nowym albumem Guns N' Roses? Slash zabrał głos w tym temacie

Fani Guns N' Roses czekają na nowy album zespołu już naprawdę bardzo długo. Przypomnijmy, że dyskografię grupy cały czas zamyka Chinese Democracy z 2008. Czy w końcu doczekamy się jego następcy?

Od powrotu na scenę w 2016 roku, muzycy wypuszczają tylko pojedyncze utwory, które pochodzą jeszcze z sesji do wspomnianego Chinese Democracy. Zostały tylko nagrane na nowo. Slash zdradził, w jednym z wywiadów, że przyszła teraz pora na premierowy materiał. W rozmowie z magazynem Guitar World gitarzysta Gunsów dodał natomiast: – Wiem, że nowy album nadchodzi, bo wszyscy o nim myślą. Po prostu stanie się to wtedy, gdy ma się stać. Pozostaje więc tylko czekać na konkretniejsze wieści.

Oto 10 albumów, które zmieniły życie Slasha z Guns N' Roses: