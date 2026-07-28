Legendarny koncert Queen trafi do kin na całym świecie! Kiedy premiera i co z pokazami w Polsce?

Queen cieszy się po dziś dzień statusem jednego z największych, najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki rockowej. Co prawda początki formacji wcale na to nie zapowiadały, ta jednak nie składała broni i skupiała się początkowo przede wszystkim na koncertowaniu. To właśnie ta sceniczna działalność w dużej mierze przyczyniła się do wielkiego, światowego sukcesu brytyjskiej grupy.

Występy formacji z różnych momentów jej kariery cieszą się szczególnym statusem wśród jej fanów i fanek. Nic więc dziwnego, że Ci i te tłumie ruszyli do kin na całym świecie, gdy na początku 2024 roku na wielkim ekranie wyświetlany był kultowy pokaz Queen Rock Montreal. Teraz, po upływie nieco ponad dwóch lat, nadchodzi kolejna szczególna kinowa okazja dla wielbicieli i wielbicielek Queen!

Queen - najlepsze występy na żywo legendarnego zespołu / Eska Rock

Legendarny występ Queen w Budapeszcie trafi do kin na całym świecie!

Jak poinformował sam zespół za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, już naprawdę niedługo, 7 października, do kin na całym świecie trafi zapis naprawdę szczególnego koncertu Queen. Mowa o show, które miało miejsce dokładnie 27 lipca 1986 roku w Budapeszcie na Węgrzech na tamtejszym, nieistniejącym już, Népstadionie.

Występ zapisał się w historii, gdyż był pierwszym - i jedynym - Queen, który miał miejsce za "żelazną kurtyną". Jak wskazuje sama grupa: "Ten przełomowy koncert miał miejsce w okresie głębokich przemian kulturowych i politycznych i stanowi kluczowy moment w historii zespołu". Co ważne, jest to także pierwszy zachodni stadionowy koncert rockowy za Żelazną Kurtyną oraz ostatni sfilmowany występ Queen na żywo. Wszystkie 80 tysięcy biletów na koncert wyprzedano, a szacuje się, że kolejnych 45 tysięcy osób słuchało występu spoza stadionu. Na koncert przyjechali także fani z odległych krajów, m.in. z Polski i Związku Radzieckiego.

Skala tego przedsięwzięcia sprawia, że trudno uwierzyć, iż po budapeszteńskim koncercie Queen zagrali już tylko pięć występów. Zaledwie miesiąc później zespół zakończył swoją historię koncertową z Freddiem Mercurym, dając ostatni koncert 9 sierpnia 1986 roku w Knebworth Park w Anglii.

Film będzie wyświetlany po odrestaurowaniu w rozdzielczości 4K z oryginalnego materiału 35 mm. Za proces ten odpowiada należącą do Sir Petera Jacksona firma Park Road. Pokazy kinowe to jedno, 30 października zaś koncert zostanie wydany w formatach 3LP, 2CD, w wersjach cyfrowych oraz na DVD i Blu-ray. Już teraz zaś dostępny jest klip z tego występu, przedstawiający Queen wykonujące kultowe Radio GaGa.

Co z pokazami koncertu Queen w polskich kinach?

Na ten moment nie ma informacji o zaplanowanych pokazach produkcji w polskich kinach. Mając jednak w pamięci fakt, że emitowany był koncert Queen Rock Montreal, który do tego cieszył się dużą popularnością, to można się spodziewać, że także i ten nowy polscy fani i fanki będą mogli obejrzeć na dużym ekranie.

Gdy tylko pojawią się informacje w tym temacie, artykuł zostanie zaktualizowany.

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