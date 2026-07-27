Muzycy Genesis spotkali się w jednym studiu. Chodziło o wznowienie albumu

W 1967 roku w brytyjskiej prywatnej szkole Charterhouse w Surrey powstała formacja Genesis. W pierwszym składzie znaleźli się: wokalista Peter Gabriel, basista Mike Rutherford, klawiszowiec Tony Banks, gitarzysta Anthony Philips oraz perkusista Chris Stewart. Dwa lata później na rynku ukazał się debiutancki album formacji zatytułowany From Genesis to Revelation, w którego nagrywaniu udział miał John Silver, następca Stewarta (oryginalny perkusista zagrał tylko w jednym utworze, Silent Sun).

Od premiery całości minęło już ponad 55 lat. W tym roku wspominany krążek powróci na rynek w odświeżonej wersji.

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Reedycja płyty From Genesis To Revelation ukaże się 9 października 2026 roku nakładem wytwórni Cherry Red. Nad całym projektem czuwali muzycy Genesis: Gabriel, Banks, Rutherford, którzy spotkali się w londyńskim Air Studios. W prace nad wznowieniem zaangażowany był także Philips.

Jeśli chodzi o wydawnictwo, fani mogą liczyć na świeży miks stereo, za który odpowiedzialny jest uznany inżynier dźwięku Stephen W Tayler.

Wznowienie debiutu Genesis ukaże się na rynku w kilku formatach. Największe emocje, co nie będzie żadnym specjalnym zaskoczeniem, budzi wersja deluxe składająca się z 4 płyt CD oraz krążka Blu-ray. Zestaw będzie zawierał m.in. singlowe B-side'y, rzadkie nagrania.czy wersje demo. Znajdzie się także tu nagranie rozmowy, jaką Tony Banks, Peter Gabriel i Mike Rutherford odbyli niedawno w studiu, a także bogato ilustrowana książka z esejem Jona Danna i wspomnieniami muzyków Genesis.

Dla miłośników analogowego brzmienia przygotowano podwójne wydanie winylowe. Będzie ono zawierać dodatkowy, 12-calowy minialbum (EP) z nowymi miksami m.in. A Winter's Tale, One Eyed Hound oraz niepublikowaną wcześniej wersją Visions of Angels.

Oto ciekawostki o albumie So od Petera Gabriela: