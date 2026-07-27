Grupa Helloween kończy prace nad kolejnym studyjnym albumem. Michael Kiske zdradził to w jednym z wywiadów

W sierpniu 2025 roku niemiecka formacja Helloween powróciła z nowym albumem, Giants & Monsters. Muzycy cały czas intensywnie go promują na koncertach. W kwietniu tego roku grupa występowała w Ameryce Północnej, później przyszła pora na Japonię. Natomiast aż do sierpnia Helloween będzie można zobaczyć na europejskich festiwalach (niestety, Polski zabrakło na rozpisce). Na sam koniec przyjdzie pora na Amerykę Południową (sierpień-wrzesień). Mimo tego, że panowie są zajęci koncertowaniem, to znaleźli też czas, przed rozpoczęciem tegorocznej trasy, na... nagrywanie nowego materiału. Ujawnił to, w jednym z najnowszych wywiadów, wokalista Michael Kiske.

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Kreatywna machina Helloween działa więc na pełnych obrotach i ekipa nie zamierza się zatrzymywać ku uciesze fanów. – Mamy już gotowe co najmniej 90 proc. materiału na nowy album. Nie będziemy kazać na niego długo czekać. To doskonale pokazuje, jak kreatywny i produktywny jest teraz ten zespół – powiedział Kiske w rozmowie z brazylijskim portalem Rock Mania.

Wokalista potwierdził, że obecny skład Helloween w pełni się dotarł. – Jesteśmy ze sobą już od kilku lat po powrocie. Zniknęły więc wszelkie niepewności, które towarzyszą ci na samym początku. Ostatni album był w jakiś sposób bardziej organiczny. Mieliśmy też zdecydowanie za dużo piosenek i nie było łatwo wybrać te, które trafią na płytę – dodał Michael Kiske.

Przypomnijmy, że w 2016 roku doszło do bardzo ważnych zmian w składzie niemieckiej formacji Helloween. Do grupy powrócili: Kiske oraz gitarzysta Kai Hansen, który również śpiewał w grupie na początku działalności. W poszerzonym składzie o muzyków, którzy mieli ogromny wpływ na sukcesy odniesione w latach osiemdziesiątych, grupa wydała, w 2021, album zatytułowany po prostu Helloween, który spotkał się z dość ciepłym przyjęciem. Cztery lata później, jak już to zostało wspomniane, przyszła pora na kolejne studyjne wydawnictwo sygnowane przez zespół.

Opróćz wspomnianych muzyków, skład Helloween tworzą dziś także: wokalista Andi Deris, gitarzyści Michael Weikath i Sascha Gerstner, basista Markus Grosskopf oraz perkusista Daniel Löble.

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