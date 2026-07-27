Joe Elliott (Def Leppard) oddał hołd Paulowi Rodgersowi: "Jeden z największych wokalistów rockowych wszech czasów"

Na przestrzeni lat powstało mnóstwo rankingów, które dotyczyłyby najlepszych wokalistów w historii muzyki rockowej. Na tego typu listach nie mogłoby zabraknąć Paula Rodgersa. Jego kariera nabrała tempa po koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to powstała formacja Free znana z utworu All Right Now. Później Rodgers założył kapelę Bad Company (zadebiutowała ona na rynku w 1974), która w 2025 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Ponadto Rodgers postawił na karierę solową. A w 2004 roku połączył siły z pozostałymi aktywnymi członkami Queen. Razem działali pod szyldem Queen + Paul Rodgers aż do 2009.

Fanem umiejętności Rodgersa jest chociażby Joe Elliott, wokalista brytyjskiego Def Leppard. Wziął on udział w stworzeniu albumu Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company, który ukazał się na półkach sklepowych w październiku ubiegłego roku.

Najlepsi wokaliści rockowi wszech czasów - zagranica

Elliott wraz z gitarzystą Philem Collenem, swoim kolegą z Def Leppard, zmierzyli się z klasykiem Seagull. W nagraniu wsparli Rodgers oraz perkusista Simon Kirke, muzyk Bad Company.

W związku z tym, członkowie Def Leppard opowiedzieli o swojej fascynacji Rodgersem i wspomnianym zespołem znanym z takich utworów, jak m.in. Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love czy Shooting Star.

– Paul Rodgers jest rzeczywiście jednym z największych wokalistów rockowych wszech czasów, a powodem tego jest fakt, że on nie inspirował się rockiem. Inspirował się muzyką R&B. Jeśli porozmawiasz z Paulem Rodgersem, powie ci, że kiedy dorastał słuchał Arethy Franklin, Otisa Reddinga czy Marvina Gaye'a. On to wszystko zamienił w rocka. Ludzie tacy jak ja, z następnego pokolenia, śpiewali rocka inspirowanego rockiem, więc to zawsze będzie już "druga generacja". Od Paula Rodgersa nie przejąłem absolutnie nic poza uwielbieniem, ponieważ nie mam głosu choćby zbliżonego do jego. On jest śpiewakiem soulowym. Ja nie. Potrafię zaśpiewać piosenkę Paula Rodgersa. Właściwie to zaśpiewałem już kilka utworów. Na albumie "Yeah!" Def Leppard zrobiliśmy "Little Bit Of Love" grupy Free. Paulowi naprawdę podoba się nasza wersja. [...] Mam dla niego ogromny podziw – powiedział Elliott.

Z kolei Phil Collen dodał: – Głos Paula Rodgersa – on właściwie mógł nim robić wszystko, co tylko chciał. Ma jeden z tych klasycznych, archetypowych głosów, o jakich się marzy. Był jednym z tych wczesnych wokalistów blues-rockowych, których każdy próbował naśladować. Słuchało się go, słuchało się historii, które opowiadał. I to właśnie sprawiało, że ten przekaz tak trafiał do ludzi.

Paul Rodgers zmaga się z problemami zdrowotnymi

Wokalista miał wziąć udział w ceremonii wprowadzenia Bad Company do Rock and Roll Hall of Fame w 2025, ale stan zdrowia mu na to ostatecznie nie pozwolił. – Miałem nadzieję się pojawić i wystąpić dla fanów, ale tym razem priorytetem jest moje zdrowie. Nie mam problemów ze śpiewaniem, ale chodzi o stres związany z całą resztą – napisał w oficjalnym oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że w 2023 – w wywiadzie dla CBS Mornings – wokalista poinformował, że kilka lat temu doznał serii licznych udarów, które nastąpiły w bardzo krótkim odstępie czasu.

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