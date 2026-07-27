Zespół Avenged Sevenfold udostępnił w sieci EP-kę z premierowymi utworami. Brzmienie... zaskakuje

W grudniu 2025 roku muzycy Avenged Sevenfold, dość niespodziewanie, udostępnili w sieci całkiem premierowy utwór, Magic. Powstał on z myślą o serii gier Call of Duty. To kolejny owoc współpracy zespołu z twórcami w ramach tego projektu.

Teraz natomiast amerykański zespół, bez jakichkolwiek wcześniejszych zapowiedzi, wypuścił do sieci premierową EP-kę. Nowe wydawnictwo nosi tytuł Statica i zabiera słuchaczy w nieprzewidywalną, futurystyczną podróż. Znalazły się na niej cztery utwory.

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Całość trwa nieco ponad 18 minut i przynosi muzyczną woltę. Próżno tu szukać klasycznych, metalowych brzmień. Grupa zaserwowała kosmiczną odyseję wypełnioną zrobotyzowanymi wokalizami, syntetyzatorami rodem z filmów science-fiction czy też elektronicznymi bitami.

Tak prezentuje się tracklista wspomnianej EP-ki:

Lights Statica Rejoice Ashes

Dodajmy, że niespodziewana premiera EP-ki zbiegła się w czasie ze startem północnoamerykańskiej trasy koncertowej. Avenged Sevenfold ruszyli w nią u boku grupy Good Charlotte.

Amerykański zespół powstał pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego roku. Zadebiutował natomiast w 2001 za sprawą albumu Sounding the Seventh Trumpet. Przez te ponad dwie dekady formacja, dowodzona przez wokalistę M. Shadowsa, łącznie wypuściła w świat osiem studyjnych wydawnictw. Dyskografię Avenged Sevenfold, na ten moment, zamyka krążek Life Is But a Dream..., który ukazał się na rynku na początku czerwca 2023 i... mocno podzielił fanów z powodu eksperymentalnej zawartości. Można się domyślać, że nie inaczej będzie z najnowszą EP-ką. Nie zbiera ona, w większości, zbyt pozytywnych ocen ze strony słuchaczy czy dziennikarzy muzycznych.

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