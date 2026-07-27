Wielki przebój Kate Bush w stylu... "Master of Puppets"? Ta wersja na pewno Cię zaskoczy!

Running Up That Hill (A Deal With God) to pierwszy singiel, promujący wydany w 1985 roku album Hounds of Love brytyjskiej artystki Kate Bush. Już wtedy utwór stał się wielkim hitem - dotarł do 3 miejsca brytyjskiej listy przebojów i 30 na Billboard Hot 100, stając się pierwszym amerykańskim sukcesem wokalistki. W tym roku piosenka przeżywa prawdziwy renesans popularności, a to za sprawą serialu Stranger Things, w którym ta została użyta i stała się bardzo ważnym elementem fabuły. Dokładnie to samo dotyczy kawałka Master of Puppets Metalliki. Numer ten pojawił się w ostatnim odcinku czwartego sezonu produkcji, dzięki czemu, dokładnie 36 lat po premierze, zadebiutował na najważniejszych światowych listach przebojów.

Co tam w środku gra - Metallica

Jak brzmi "Running Up That Hill" w stylu "Master of Puppets"? Posłuchaj!

Popularny YouTuber wpadł na pomysł, by połączyć ze sobą obie piosenki! Anthony Vincent postanowił zaprosić do współpracy Matta Heafy'ego - wokalistę zespołu Trivium. Panowie stworzyli razem mash-up piosenek Kate Bush i Metalliki, którego nikt się nie spodziewał, a każdy potrzebował - posłuchaj Running Up That Hill w stylu Master of Puppets poniżej!

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