Wielki przebój Kate Bush w stylu... "Master of Puppets"? Ta wersja na pewno Cię zaskoczy!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-27 11:03

Klasyczny utwór Kate Bush - “Running Up That Hill (A Deal With God)” w 2022 roku przeżył prawdziwy renesans popularności, a to za sprawą serialu “Stranger Things”, którego ważną częścią się stał. Dokładnie to samo stało się z numerem “Master of Puppets” Metalliki, który pojawił się w kultowej scenie ostatniego odcinka czwartego sezonu produkcji. A co, jeśli spróbować by połączyć te dwie kompozycje w jedną? Na taki właśnie pomysł wpadł popularny YouTuber, który połączył siły z wokalistą Trivium - musicie tego posłuchać!

Running Up That Hill Kate Bush w stylu Master of Puppets? Wersja YouTubera i wokalisty Trivium totalnie zaskakuje!
Autor: AKPA Mash-up utworów Kate Bush i Metalliki podbija Internet!

Running Up That Hill (A Deal With God) to pierwszy singiel, promujący wydany w 1985 roku album Hounds of Love brytyjskiej artystki Kate Bush. Już wtedy utwór stał się wielkim hitem - dotarł do 3 miejsca brytyjskiej listy przebojów i 30 na Billboard Hot 100, stając się pierwszym amerykańskim sukcesem wokalistki. W tym roku piosenka przeżywa prawdziwy renesans popularności, a to za sprawą serialu Stranger Things, w którym ta została użyta i stała się bardzo ważnym elementem fabuły. Dokładnie to samo dotyczy kawałka Master of Puppets Metalliki. Numer ten pojawił się w ostatnim odcinku czwartego sezonu produkcji, dzięki czemu, dokładnie 36 lat po premierze, zadebiutował na najważniejszych światowych listach przebojów.

Co tam w środku gra - Metallica

Jak brzmi "Running Up That Hill" w stylu "Master of Puppets"? Posłuchaj!

Popularny YouTuber wpadł na pomysł, by połączyć ze sobą obie piosenki! Anthony Vincent postanowił zaprosić do współpracy Matta Heafy'ego - wokalistę zespołu Trivium. Panowie stworzyli razem mash-up piosenek Kate Bush i Metalliki, którego nikt się nie spodziewał, a każdy potrzebował - posłuchaj Running Up That Hill w stylu Master of Puppets poniżej!

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