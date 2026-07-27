Duet, którego nikt się nie spodziewał! Bruce Dickinson i Billie Joe Armstrong pojawili się na jednej scenie

To była noc pełna niespodzianek w San Diego. Bez dwóch zdań... 23 lipca 2026 roku, podczas imprezy organizowanej przez Fandom i Z2 Comics w Hard Rock Hotel w San Diego, formacja The Coverups – czyli coverband dowodzony przez Billie Joe Armstronga, wokalistę i gitarzystę Green Day – zaserwowała publiczności solidną porcję rockowych klasyków. Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło jednak w momencie, kiedy na scenie pojawił się dość nieoczekiwany gość.

Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, postanowił zaśpiewać All The Young Dudes, czyli kompozycję napisaną przez Davida Bowiego dla grupy Mott The Hoople, która swoją premierę miała w 1972 roku.

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Wybór tego numeru zdecydowanie nie był przypadkowy. Przypomnijmy, że Dickinson nagrał własną wersję tego utworu na potrzeby swojej pierwszej solowej płyty, Tattooed Millionaire, która na półkach sklepowych pojawiła się w 1990.

Oprócz gościnnego występu lidera Iron Maiden, którego zapis wideo udostępniamy poniżej, The Coverups zaprezentowali tamtej nocy wyjątkowo zróżnicowany zestaw numerów. Publiczność mogła usłyszeć takie piosenki, jak m.in. Should I Stay or Should I Go zespołu The Clash, kultowe I Wanna Be Sedated od Ramones czy Drain You z repertuaru Nirvany (całość została zadedykowana zmarłej niedawno basistce L7, Jennifer Finch), a także utwory Ozzy'ego Osbourne'a, Mötley Crüe, Cheap Trick czy The Strokes. Łącznie ponad 25 kompozycji.

Projekt The Coverups powstał w 2018. W skład grupy, oprócz Armstronga, wchodzą także inni współpracownicy Green Day, m.in. gitarzysta koncertowy Jason White czy inżynier dźwięku.

Nowy solowy album Bruce'a Dickinsona na horyzoncie

W 2024 Dickinson wydał solowy album The Mandrake Project, pierwszy po prawie dwudziestu latach przerwy. Wiadomo już, że na kolejne jego wydawnictwo nie będziemy musieli czekać aż tak długo. Wokalista nie tak dawno potwierdził, że ukończył nagrywanie następcy The Mandrake Project. – 16 utworów w 21 dni, 100 procent na żywo. Jestem z pokolenia anty-AI – powiedział w rozmowie z magazynem Rolling Stone. Całość ma się ukazać na rynku w 2027. Warto też wspomnieć, że płyta powstała w Studio 606 w Kalifornii, które należy do Dave’a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters.

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