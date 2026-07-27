Dzień, w którym Depeche Mode zagrali pierwszy koncert w Polsce. Ten występ zmienił rodzimą popkulturę

Zespół Depeche Mode nie musiał czekać wcale długo na osiągnięcie sukcesu na muzycznym rynku. Grupa podbiła listy przebojów, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w innych częściach Europy, już za sprawą trzeciego singla z debiutanckiej płyty Speak & Spell - Just Can't Get Enough. Kolejne płyty przyniosły kolejne przeboje, aż w końcu również rozgłos w Stanach Zjednoczonych, który udało się zdobyć za sprawą utworu People Are People.
Raptem kilka lat, cztery płyty i naprawdę imponujący, biorąc pod uwagę staż w świecie muzyki, rozgłos, sukces i uznanie. Grupa przyciągała swoim charakterystycznym brzmieniem, wizerunkiem i zdobyła duże i wyjątkowo mocno oddane grono fanów i fanek. Tych nie brakowało również nad Wisłą - z tym większą radością przyjęli więc oni informację o pierwszym zaplanowanym koncercie Depeche Mode w Polsce.
Depeche po raz pierwszy
Grupa zaplanowała wizytę za żelaznym murem, w jednym z państw socjalistycznych, jakim była wtedy Polska, w ramach trasy "Some Great Reward Tour", na której promowała wydany w 1984 roku album pod taką samą nazwą. Występ, co ciekawe zamykający całe tournée, zaplanowano na 30 lipca 1985 roku, a na jego miejsce wybrano oczywiście Stolicę naszego kraju, a dokładniej to warszawski Torwar. Formację nad Wisłę sprowadziła Polska Agencja Artystyczna PAGART
Panowie zostali ulokowani w położonym przy ulicy Królewskiej Hotelu Victoria, nie spędzali w nim jednak całego swojego czasu. Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i Alan Wilder wymykali się, by zwiedzać Warszawę, zwłaszcza okolice Starówki, dotarli nawet na... lokalne zapiekanki. Co ciekawe, jednym z przewodników i opiekunów muzyków podczas pobytu w Polsce był uznany dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki.
Depeche Mode - setlista z pierwszego koncertu w Polsce, 30 lipca 1985 roku
- Something to Do
- Two Minute Warning
- Puppets
- If You Want
- People Are People
- Leave in Silence
- New Life
- Shame
- Somebody
- Shake the Disease
- Lie to Me
- Blasphemous Rumours
- Told You So
- Master and Servant
- Photographic
- Everything Counts
Bis
- See You
Bis
- Shout
- Just Can't Get Enough
Start depeszomanii
Bilety na koncert kosztowały na ówczesną walutę 1300 zł i wyprzedały się na pniu. Chętnych na to, aby zobaczyć popularną formację na żywo było jednak więcej, a tym, którzy byli w stanie zaoferować najwięcej, na Torwar pomogli dostać się ochroniarze. Obiekt pękał w szwach, na Depeche Mode czekały prawdziwe tłumy.
Jako support zagrała powstała dosłownie na moment przed warszawskim koncertem grupa The Blah Brothers. Główne gwiazdy zaś weszły na scenę z ponad godzinnym opóźnieniem, jak jednak wspominają po latach osoby, które miały okazję być na pierwszym polskim koncercie Depeche Mode, naprawdę nie zawiedli. Ze sceny wybrzmiało tego dnia aż dziewiętnaście kompozycji, w tym cieszące się już w tym czasie statusem przebojów People Are People, Shake the Disease, Shame, Everything Counts czy w końcu na pierwszy bis See You, a na drugi - Shout oraz Just Can't Get Enough.
Obecnie uznaje się, że to właśnie od tego dnia na dobre pojawiła się w Polsce subkultura, znana pod nazwą 'depeszowcy', w swoim ubiorze inspirująca się członkami formacji. Co ciekawe, na drugi koncert grupa zawitała do naszego kraju dopiero... szesnaście lat później! Depeche Mode byli w 2001 roku już dawno po wydaniu przełomowych dla swojej kariery Black Celebration, Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion i działała już jako trio, sześć lat po odejściu ze składu Wildera. Po tym pokazie, tym razem na warszawskim Służewcu, machina ruszyła na dobre. Na ten moment zespół wystąpił w naszym kraju łącznie aż siedemnaście razy!