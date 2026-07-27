Dzień, w którym Depeche Mode zagrali pierwszy koncert w Polsce. Ten występ zmienił rodzimą popkulturę

Zespół Depeche Mode nie musiał czekać wcale długo na osiągnięcie sukcesu na muzycznym rynku. Grupa podbiła listy przebojów, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w innych częściach Europy, już za sprawą trzeciego singla z debiutanckiej płyty Speak & Spell - Just Can't Get Enough. Kolejne płyty przyniosły kolejne przeboje, aż w końcu również rozgłos w Stanach Zjednoczonych, który udało się zdobyć za sprawą utworu People Are People.

Raptem kilka lat, cztery płyty i naprawdę imponujący, biorąc pod uwagę staż w świecie muzyki, rozgłos, sukces i uznanie. Grupa przyciągała swoim charakterystycznym brzmieniem, wizerunkiem i zdobyła duże i wyjątkowo mocno oddane grono fanów i fanek. Tych nie brakowało również nad Wisłą - z tym większą radością przyjęli więc oni informację o pierwszym zaplanowanym koncercie Depeche Mode w Polsce.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Depeche po raz pierwszy

Grupa zaplanowała wizytę za żelaznym murem, w jednym z państw socjalistycznych, jakim była wtedy Polska, w ramach trasy "Some Great Reward Tour", na której promowała wydany w 1984 roku album pod taką samą nazwą. Występ, co ciekawe zamykający całe tournée, zaplanowano na 30 lipca 1985 roku, a na jego miejsce wybrano oczywiście Stolicę naszego kraju, a dokładniej to warszawski Torwar. Formację nad Wisłę sprowadziła Polska Agencja Artystyczna PAGART

Panowie zostali ulokowani w położonym przy ulicy Królewskiej Hotelu Victoria, nie spędzali w nim jednak całego swojego czasu. Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i Alan Wilder wymykali się, by zwiedzać Warszawę, zwłaszcza okolice Starówki, dotarli nawet na... lokalne zapiekanki. Co ciekawe, jednym z przewodników i opiekunów muzyków podczas pobytu w Polsce był uznany dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki.

Depeche Mode - setlista z pierwszego koncertu w Polsce, 30 lipca 1985 roku

Something to Do Two Minute Warning Puppets If You Want People Are People Leave in Silence New Life Shame Somebody Shake the Disease Lie to Me Blasphemous Rumours Told You So Master and Servant Photographic Everything Counts

Bis

See You

Bis

Shout Just Can't Get Enough

Start depeszomanii

Bilety na koncert kosztowały na ówczesną walutę 1300 zł i wyprzedały się na pniu. Chętnych na to, aby zobaczyć popularną formację na żywo było jednak więcej, a tym, którzy byli w stanie zaoferować najwięcej, na Torwar pomogli dostać się ochroniarze. Obiekt pękał w szwach, na Depeche Mode czekały prawdziwe tłumy.

Jako support zagrała powstała dosłownie na moment przed warszawskim koncertem grupa The Blah Brothers. Główne gwiazdy zaś weszły na scenę z ponad godzinnym opóźnieniem, jak jednak wspominają po latach osoby, które miały okazję być na pierwszym polskim koncercie Depeche Mode, naprawdę nie zawiedli. Ze sceny wybrzmiało tego dnia aż dziewiętnaście kompozycji, w tym cieszące się już w tym czasie statusem przebojów People Are People, Shake the Disease, Shame, Everything Counts czy w końcu na pierwszy bis See You, a na drugi - Shout oraz Just Can't Get Enough.

Obecnie uznaje się, że to właśnie od tego dnia na dobre pojawiła się w Polsce subkultura, znana pod nazwą 'depeszowcy', w swoim ubiorze inspirująca się członkami formacji. Co ciekawe, na drugi koncert grupa zawitała do naszego kraju dopiero... szesnaście lat później! Depeche Mode byli w 2001 roku już dawno po wydaniu przełomowych dla swojej kariery Black Celebration, Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion i działała już jako trio, sześć lat po odejściu ze składu Wildera. Po tym pokazie, tym razem na warszawskim Służewcu, machina ruszyła na dobre. Na ten moment zespół wystąpił w naszym kraju łącznie aż siedemnaście razy!

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