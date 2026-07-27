Faith No More ogłosił pierwsze koncerty w 2027. Grupa powraca na scenę po ponad dekadzie przerwy

Napisać, że historia amerykańskiej formacji Faith No More jest dość burzliwa, to nic nie napisać. Grupa narobiła sporo szumu na rynku muzycznym na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W 1998, po nagraniu sześciu studyjnych wydawnictw, się rozpadła... W 2009 doszło jednak do reaktywacji FNM, a sześć lat później na rynku ukazał się kolejny krążek, Sol Invictus. Kiedy wydawało się, że zespół będzie spokojnie koncertował i, co jakiś czas, wydawał premierowe wydawnictwa, doszło do... zawieszenia jakiejkolwiek działalności. W sierpniu 2016 grupa po raz ostatni pojawiła się na scenie. I choć na 2021 i 2022 muzycy mieli zaplanowane koncerty, to ostatecznie nie doszły one do skutku.

Potem w przestrzeni medialnej pojawiały się wypowiedzi członków FNM, które nie zwiastowały, że zespół w ogóle jeszcze powróci na scenę. Nic bardziej mylnego...

Człowiek z metalu - Faith no more

Nieoczekiwanie 16 czerwca 2026 na kontach amerykańskiej grupy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie koncertowego tłumu z dołączoną datą: "2027". Taki post natychmiast wywołał falę spekulacji wśród fanów. Najpierw potwierdzenie powrotu Faith No More nadeszło od menedżera, który ogłosił, że udało się nawiązać współpracę z 30e, brazylijskim promotorem koncertów.

Potem głos zabrał basista Bill Gould. Muzyk był gościem podcastu Rock Talk. W trakcie rozmowy powiedział: – Tak, zrobimy to. Zagramy. Tak, zamierzamy to zrobić. Nasza muzyka jest bardzo fizyczna i dużą obawą jest to, że już niedługo nie będziemy w stanie grać jej w taki sposób, w jaki ją napisaliśmy. Tworzyliśmy ją jako dwudziestolatkowie i... ona od zawsze wymagała ogromnego wysiłku fizycznego. Tak po prostu musi być. [...] Wszyscy jednak doszliśmy do wniosku, że chyba damy radę. Myślę, że pociągniemy to jeszcze przez kilka lat i zrobimy to tak, jak należy, więc zamierzamy spróbować.

Teraz natomiast muzycy Faith No More ogłosili pierwsze koncerty w 2027. Legendarna formacja da na pewno cztery występy w Australii i Nowej Zelandii (Sydney, Melbourne, Brisbane, Wellington) jako support dla System of a Down w styczniu i lutym przyszłego roku.

It's been a minute. Let's do this Australia and NZJoining our friends @systemofadown as we take over stadiums Jan/Feb 2027.Sign up for presale info at https://t.co/xWreJ7FQT0 pic.twitter.com/0yFmwt3NCP— Faith No More (@FaithNoMore) July 26, 2026

Dla fanów z tamtego rejonu świata to prawdziwe święto – SOAD nie grali w Australii od ponad dekady (ostatni raz pojawili się na festiwalu Soundwave w 2012), natomiast Faith No More gościli tam po raz ostatni w 2015.

Wszystko wskazuje więc na to, że ogłoszone właśnie daty w Australii i Nowej Zelandii to dopiero początek większej trasy FNM. Czy zespół dotrze również do Europy? Będziemy na pewno śledzić doniesienia w tej sprawie.

Oto ciekawostki o albumie The Real Thing od Faith No More: