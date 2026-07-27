Gitarzysta John 5 nie rozumie, dlaczego Mötley Crüe wciąż nie zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. "To dla mnie zagadka"

Mötley Crüe to amerykański zespół, który powstał w Los Angeles w 1981 roku. Formacja szybko zasłynęła z mocnej, przebojowej muzyki, a także ekstrawaganckiego wizerunku. Muzycy szokowali w dodatku opinię publiczną mocno rockandrollowym trybem życia pełnym używek. Grupa istnieje do dziś, ale niewątpliwie największe sukcesy święciła w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo długiego stażu na rynku, wciąż nie doczekała się docenienia ze strony przedstawicieli Rock and Roll Hall of Fame. Gitarzysta John 5, który jest oficjalnie członkiem Mötley Crüe od 2023, nie może tego zrozumieć.

Muzyk wypowiedział się na ten temat w rozmowie dla American Musical Supply.

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Nie mam pojęcia, dlaczego Mötley Crüe nie ma w Rock Hall. Ale gdyby to zależało tylko ode mnie, wprowadziłbym ich tam dzień po upływie 25 lat [artyści zyskują prawo do nominacji do Rock Hall właśnie po 25 latach od płytowego debiutu - przyp. red.]. Myślę, że powinni tam być i myślę, że byłoby to wspaniałe. Bardzo na to zasługują, ponieważ uważam, że liczy się przede wszystkim wpływ, czyż nie? Wielu muzyków i zespołów zainspirowali. Uważam, że to jest ważne. Więc dla mnie jest to zagadką – powiedział John 5.

Tymczasem amerykańska formacja rozpoczęła trasę The Return of Carnival of Sins. Wystartowała ona 17 lipca 2026 roku w Burgettstown, a na trasie muzykom towarzyszą inne kapele: Extreme i Tesla. Muzycy Mötley Crüe w ten sposób świętują dwie rocznice: 20-lecie tournée Carnival Of Sins (2005-2006) oraz 45-lecie zespołu.

Mötley Crüe wypuścili nową kompilację

12 września 2025 na rynku, nakładem BMG, ukazała się nowa kompilacja sygnowana przez amerykańską formację Mötley Crüe. Chodzi o From The Beginning. To zapis historii zespołu od ich początków na Sunset Strip w Los Angeles aż do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, na albumie znalazła się m.in. nowa wersja kompozycji Home Sweet Home z gościnnym udziałem Dolly Parton.

Wersja From The Beginning na płycie CD zawiera 19 utworów, natomiast winylowa jest rozszerzona aż do 21 piosenek.

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