Judas Priest ponownie zagra w Polsce w 2026. Oto najważniejsze informacje organizacyjne

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-27 15:20

Formacja Judas Priest rozpoczęła tegoroczną trasę "Faithkeepers" po Europie. 28 lipca 2026 roku muzycy zagrają, po raz pierwszy, w Warszawie. Organizator koncertu udostępnił w sieci właśnie wszystkie najważniejsze informacje organizacyjne dla osób, które wybierają się na Torwar.

Judas Priest
Autor: Paul R. Giunta/ East News

Judas Priest wracają do Polski w 2026! Oto najważniejsze informacje organizacyjne

Brytyjska formacja Judas Priest nie zwalnia tempa i powróci do naszego kraju w 2026. Tym razem muzycy odwiedzą Warszawę! 28 lipca zespół zagra na Torwarze w ramach trasy Faithkeepers. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska. 

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Warto wspomnieć, że będzie to pierwszy koncert Judas Priest w stolicy naszego kraju. Do tej pory grupa zagrała w Polsce w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i Kostrzynie nad Odrą w ramach Pol'and'Rock Festivalu w 2018. 

W ostatnich latach legendarny zespół odwiedza nas regularnie. W 2022 odbył się koncert na Mystic Festivalu (w roli jednego z headlinerów), w 2024 w Tauron Arenie, a w lipcu 2025 – w Atlas Arenie (w tym miejscu znajdziecie relację z tego koncertu na naszej stronie internetowej). 

Jeśli chodzi o czasówkę warszawskiego koncertu Judas Priest, to prezentuje się ona następująco:

  • 18:00 otwarcie drzwi
  • 19:30 Bastard Sons In Loving Memory of Phil Campbell
  • 21:00 Judas Priest

 Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość) – czytamy w komunikacie organizatora. 

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Muzycy Judas Priest już myślą o kolejnym albumie 

W 2024 roku brytyjska grupa wypuściła swój dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield, który zebrał bardzo pochlebne recenzje. Muzycy nie zamierzają jednak spocząć na laurach. W 2026 weszli oni do studia nagraniowego. Fani mogą już więc zacierać ręce. Basista Ian Hill potwierdził, w jednym z wywiadów, że prace szły pełną parą. 

– Zarejestrowaliśmy już większość muzyki, a w każdym razie wszystkie ścieżki podkładowe. Mamy je nagrane. Być może został nam do zrobienia jeden dodatkowy utwór. Ale zdecydowana większość, czyli sekcja rytmiczna i podkłady, jest już gotowa. Z tego co wiem, chłopaki byli w ostatnich tygodniach w Phoenix, Rob [Halford - przyp. red.] pracował nad wokalami. Jest więc w trakcie rejestrowania swoich partii – powiedział Hill dla Metal Journal.

A kiedy możemy spodziewać się premiery następcy Invincible Shield? – Strzelam, że wyjdzie pewnie w marcu lub kwietniu przyszłego roku. To już jednak zależy od wytwórni płytowej – podsumował basista Judas Priest

Oto ciekawostki o albumie Painkiller Judas Priest:

Judas Priest
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