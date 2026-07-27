Oto najlepsze albumy w dyskografii Maanamu

Historia grupy Maanam, która największe sukcesy święciła bez dwóch zdań w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, sięga 1975 roku. Wówczas Marek Jackowski i Milo Kurtis powołali do życia duet gitarowy M-a-M. W kolejnym roku do składu dołączyła wokalistka Olga Jackowska, znanej bardziej pod pseudonimem Kora, która prywatnie była żoną Jackowskiego. Kurtis postanowił jednak odejść, a w jego miejsce dołączył John Porter. I tak oto powstał Maanam Elektryczny Prysznic.

Kluczowy, dla dalszej historii zespołu, okazał się rok 1979. Zmieniła się nazwa na Maanam, Porter zdecydował się na pójście własną ścieżką muzyczną, a do składu dołączyli m.in. bracia Olesińscy, gitarzysta Ryszard oraz basista Krzysztof. Przełomem okazał się natomiast występ na festiwalu w Opolu w 1980. Za sprawą utworu Boskie Buenos grupa zwróciła na siebie uwagę. Maanam stawał się coraz popularniejszy i zyskiwał kolejnych fanów.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

W 1981 na rynku ukazał się debiutancki album grupy, na którym znalazły się tak legendarne utwory, jak m.in. Żądza pieniądza, Karuzela marzeń czy Oddech szczura. Nie zapomniano także, rzecz jasna, o wspomnianym Buenos.

Kolejne płyty – O! (1982) czy Nocny patrol (1983) – również szybko stały się wydawnictwami kultowymi. Grupa łącznie wydała jedenaście albumów. Dyskografię Maanamu zamykają Znaki szczególne. Wydawnictwo to miało swoją premierę w 2004 roku. Zespół, po ponad trzech dekadach, oficjalnie zakończył działalność 31 grudnia 2008 roku.

Warto przypomnieć, że później Marek Jackowski planował reaktywację grupy w najsłynniejszym składzie. Do tego jednak nie doszło, gdyż zmarł na zawał serca w maju 2013 roku. Natomiast w lipcu 2018 roku odeszła Kora. Wówczas historia zespołu definitywnie dobiegła końca...

Zespół pozostawił po sobie wiele utworów, które zna praktycznie każdy słuchasz polskiego rocka. Krakowski spleen, Cykady na cykladach, Raz-dwa-raz-dwa, To tylko tango, Szare miraże i tak jeszcze moglibyśmy długo, ale to długo wymieniać...

Grupa stworzyła albumy, które określane są mianem klasyki rodzimej muzyki. Postanowiliśmy więc stworzyć ranking najlepszych płyt w dorobku Maanamu. Wybór nie był prosty, ale ostatecznie udało się tego dokonać.

Jakie studyjne albumy zespołu wskazaliśmy? Dowiecie się tego z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast sprawdź w quizie, czy znasz teksty klasyków Maanamu: