Rockowizna 2026 w Gdańsku. Sprawdź rozpiskę godzinową koncertów

Zapraszamy na 5-edycję Festiwalu Rockowizna, która już w sierpniu 2026 odbędzie się w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Największa, rockowa trasa festiwalowa w Polsce ponownie połączy pokolenia. W ubiegłych latach Rockowizna była festiwalem wielkich muzycznych powrotów oraz znanych zagranicznych kapel. Nie zabraknie ich także w tym roku!

Wśród ogłoszonych gwiazd znajdują się:

ACID DRINKERS (Gdańsk | Poznań | Kraków)

AIRBOURNE (Gdańsk)

AVATAR (Gdańsk)

COMA (Gdańsk | Kraków)

DŻEM (Kraków)

LACUNA COIL (Kraków)

LADY PANK (Poznań)

KULT (Poznań)

ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW (Gdańsk | Poznań | Kraków)

ROYAL REPUBLIC (Gdańsk | Poznań | Kraków)

SEX PISTOLS & FRANK CARTER (Poznań)

ZENEK GRABOWSKI (Gdańsk | Poznań | Kraków)

WOLF ALICE (Poznań)

Szykują się mocne, rockowe wieczory i niesamowita atmosfera — jesteście na to gotowi?

HARDKISS ESKA ROCK

Harmonogram godzinowy koncertów Rockowizna Festiwal 2026 w Gdańsku

Pierwszy weekend z Rockowizną nadchodzi! Odbędzie się on w dniach 7-8 sierpnia w Gdańsku w tamtejszej Polsat Plus Arenie. Znay już harmonogram godzinowy koncertów - prezentuje się on następująco:

Dzień 1 – 7 sierpnia (czwartek)

15:00 - Otwarcie bram

16:00–17:10 - Zenek Grabowski

17:30–18:40 - Illusion

19:00–20:10 - Coma

20:30–21:40 - Royal Republic

22:00–23:20 - Perturbator

23:40–00:50 - Pull The Wire

02:00 - Zamknięcie bram

Dzień 2 – 8 sierpnia (piątek)

15:00 - Otwarcie bram

16:00–17:10 - The Analogs

17:30–18:40 - Romantycy Lekkich Obyczajów

19:00–20:10 - Acid Drinkers

20:30–21:40 - Airbourne

22:00–23:20 - Avatar

23:40–01:00 - Nocny Kochanek

02:00 - Zamknięcie bram

Rockowizna 2025 w Gdańsku - zobacz zdjęcia: