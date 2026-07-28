Rockowizna 2026 w Gdańsku. Sprawdź rozpiskę godzinową koncertów

Zapraszamy na 5-edycję Festiwalu Rockowizna, która już w sierpniu 2026 odbędzie się w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Największa, rockowa trasa festiwalowa w Polsce ponownie połączy pokolenia. W ubiegłych latach Rockowizna była festiwalem wielkich muzycznych powrotów oraz znanych zagranicznych kapel. Nie zabraknie ich także w tym roku!
Wśród ogłoszonych gwiazd znajdują się:
- ACID DRINKERS (Gdańsk | Poznań | Kraków)
- AIRBOURNE (Gdańsk)
- AVATAR (Gdańsk)
- COMA (Gdańsk | Kraków)
- DŻEM (Kraków)
- LACUNA COIL (Kraków)
- LADY PANK (Poznań)
- KULT (Poznań)
- ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW (Gdańsk | Poznań | Kraków)
- ROYAL REPUBLIC (Gdańsk | Poznań | Kraków)
- SEX PISTOLS & FRANK CARTER (Poznań)
- ZENEK GRABOWSKI (Gdańsk | Poznań | Kraków)
- WOLF ALICE (Poznań)
Szykują się mocne, rockowe wieczory i niesamowita atmosfera — jesteście na to gotowi?
Harmonogram godzinowy koncertów Rockowizna Festiwal 2026 w Gdańsku
Pierwszy weekend z Rockowizną nadchodzi! Odbędzie się on w dniach 7-8 sierpnia w Gdańsku w tamtejszej Polsat Plus Arenie. Znay już harmonogram godzinowy koncertów - prezentuje się on następująco:
Dzień 1 – 7 sierpnia (czwartek)
- 15:00 - Otwarcie bram
- 16:00–17:10 - Zenek Grabowski
- 17:30–18:40 - Illusion
- 19:00–20:10 - Coma
- 20:30–21:40 - Royal Republic
- 22:00–23:20 - Perturbator
- 23:40–00:50 - Pull The Wire
- 02:00 - Zamknięcie bram
Dzień 2 – 8 sierpnia (piątek)
- 15:00 - Otwarcie bram
- 16:00–17:10 - The Analogs
- 17:30–18:40 - Romantycy Lekkich Obyczajów
- 19:00–20:10 - Acid Drinkers
- 20:30–21:40 - Airbourne
- 22:00–23:20 - Avatar
- 23:40–01:00 - Nocny Kochanek
- 02:00 - Zamknięcie bram