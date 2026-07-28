Rockowizna 2026 w Gdańsku. Sprawdź rozpiskę godzinową koncertów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-28 12:53

Wraz z początkiem sierpnia rozpocznie się wydarzenie szczególnie wyczekiwane przez fanów i fanki ciężkich brzmień. Mowa oczywiście o festiwalu Rockowizna! Jego pierwsza tegoroczna odsłona odbędzie się w drugi weekend sierpnia w Gdańsku. Właśnie poznaliśmy rozpiskę godzinową koncertów!

Wokalista Nocnego Kochanka śpiewa na scenie w świetle reflektorów. O Rockowiznie 2026 przeczytasz na EskaRock.
Autor: Filip Majewski

Zapraszamy na 5-edycję Festiwalu Rockowizna, która już w sierpniu 2026 odbędzie się w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Największa, rockowa trasa festiwalowa w Polsce ponownie połączy pokolenia.  W ubiegłych latach Rockowizna była festiwalem wielkich muzycznych powrotów oraz znanych zagranicznych kapel. Nie zabraknie ich także w tym roku!

Wśród ogłoszonych gwiazd znajdują się:

  • ACID DRINKERS (Gdańsk | Poznań | Kraków)
  • AIRBOURNE (Gdańsk)
  • AVATAR (Gdańsk)
  • COMA (Gdańsk | Kraków)
  • DŻEM (Kraków)
  • LACUNA COIL (Kraków)
  • LADY PANK (Poznań)
  • KULT (Poznań)
  • ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW (Gdańsk | Poznań | Kraków)
  • ROYAL REPUBLIC (Gdańsk | Poznań | Kraków)
  • SEX PISTOLS & FRANK CARTER (Poznań)
  • ZENEK GRABOWSKI (Gdańsk | Poznań | Kraków)
  • WOLF ALICE (Poznań)

Szykują się mocne, rockowe wieczory i niesamowita atmosfera — jesteście na to gotowi?

HARDKISS ESKA ROCK

Harmonogram godzinowy koncertów Rockowizna Festiwal 2026 w Gdańsku

Pierwszy weekend z Rockowizną nadchodzi! Odbędzie się on w dniach 7-8 sierpnia w Gdańsku w tamtejszej Polsat Plus Arenie. Znay już harmonogram godzinowy koncertów - prezentuje się on następująco:

Dzień 1 – 7 sierpnia (czwartek)

  • 15:00 - Otwarcie bram
  • 16:00–17:10 - Zenek Grabowski
  • 17:30–18:40 - Illusion
  • 19:00–20:10 - Coma
  • 20:30–21:40 - Royal Republic
  • 22:00–23:20 - Perturbator
  • 23:40–00:50 - Pull The Wire
  • 02:00 - Zamknięcie bram

Dzień 2 – 8 sierpnia (piątek)

  • 15:00 - Otwarcie bram
  • 16:00–17:10 - The Analogs
  • 17:30–18:40 - Romantycy Lekkich Obyczajów
  • 19:00–20:10 - Acid Drinkers
  • 20:30–21:40 - Airbourne
  • 22:00–23:20 - Avatar
  • 23:40–01:00 - Nocny Kochanek
  • 02:00 - Zamknięcie bram

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